"إنجاز إجراءات السفر من المنزل" خدمة تسهل تجربة السفر في مطار الشارقة

ومن خلال خدمة "إنجاز إجراءات السفر من المنزل"، يمكن للمسافرين عند وصولهم إلى المطار تجاوز طوابير الانتظار والتوجه مباشرة إلى قسم الجوازات، حيث يتولى فريق خاص من مطار الشارقة جميع الخطوات الأخرى من إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة وحتى جمع الأمتعة مباشرة من باب منزل المسافر.