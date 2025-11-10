أعمال

"إنجاز إجراءات السفر من المنزل" خدمة تسهل تجربة السفر في مطار الشارقة

تتيح الخدمة الجديدة للمسافرين إصدار بطاقات الصعود وجمع الأمتعة من منازلهم وتجنب الانتظار عند الوصول، مع توافر حزم متنوعة تناسب حاجات الركاب
"إنجاز إجراءات السفر من المنزل" خدمة تسهل تجربة السفر في مطار الشارقة
اليزابيث
تاريخ النشر

أطلق مطار الشارقة خدمة جديدة تتيح للمسافرين إنجاز إجراءات السفر بكل راحة من منازلهم أو فنادقهم أو أماكن عملهم، ما يجعل تجربة السفر أكثر سهولة وسلاسة.

ومن خلال خدمة "إنجاز إجراءات السفر من المنزل"، يمكن للمسافرين عند وصولهم إلى المطار تجاوز طوابير الانتظار والتوجه مباشرة إلى قسم الجوازات، حيث يتولى فريق خاص من مطار الشارقة جميع الخطوات الأخرى من إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة وحتى جمع الأمتعة مباشرة من باب منزل المسافر.

كيفية حجز خدمة "إنجاز إجراءات السفر من المنزل"

يمكن للمسافرين حجز الخدمة عبر موقع www.sharjahairport.ae أو من خلال الاتصال على الرقم 800745424 أو عبر تطبيق الهاتف المحمول "SHJ Home Check-In". ويجب إجراء الحجز قبل موعد الرحلة بثماني ساعات على الأقل. وتعد الخدمة مفيدة بشكل خاص للعائلات والمسافرين من رجال الأعمال الراغبين في توفير الوقت خلال مواسم السفر المزدحمة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

تكلفة خدمة "إنجاز إجراءات السفر من المنزل"

تُحدد الأسعار بناءً على عدد الحقائب:

  • باقة المرجان: 145 درهم لحقائب 1–2

  • باقة الفضة: 165 درهم لحقائب 3–4

  • باقة الذهب: 185 درهم لما يصل إلى 6 حقائب

أما الحقائب الإضافية فتبلغ كلفة الواحدة منها 20 درهماً، وفقاً لسياسة الأمتعة الخاصة بشركات الطيران. وتتوفر الخدمة حالياً في مرحلتها الأولى وتشمل مناطق محددة داخل إمارة الشارقة.

الخدمة متاحة أيضاً في دبي وأبوظبي

للمسافرين من دبي، يمكن أيضاً إنجاز إجراءات السفر من المنزل، حيث تقدم شركات مثل "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" و"الخطوط السعودية" و"الخطوط الجوية الكويتية" هذه الخدمة من خلال شركة "دبز" التابعة لـ "دناتا".

وفي أبوظبي، توفر شركة "الاتحاد للطيران" خدمة مشابهة تتيح للمسافرين المرور عبر المطار بسهولة تامة ودون عناء.

يمكنك معرفة كيفية تجنّب الطوابير وتقصير وقت الرحلة من خلال خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي وأبوظبي.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com