إنجازالطابق العلوي في "سيرينيا ليفينج" بنخلة جميرا
أعلنت "بالما للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في قطاع العقارات، عن إنجاز هام في مشروع "سيرينيا ليفينج"، أحد أبرز مشاريعها السكنية الشاطئية الفاخرة على هلال نخلة جميرا، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم، وذلك مع استكمال بناء الطابق العلوي.
يتألف مشروع "سيرينيا ليفينج" من أربعة أبراج، ويضم 226 شقة فاخرة، تتنوع بين شقق بغرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس ملكية وشقق بنتهاوس نصف طابق، وأحد أفخم قصور "سكاي مانشن" في دبي. ويقدّم المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة، منها أحد أكبر أحواض السباحة السكنية في دبي، وصالة رياضية حديثة مجهزة بقسم خاص للتدريب الشخصي، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وغيرها من المزايا الاستثنائية.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة في شركة "بالما للتطوير": "يسرنا تحقيق هذا الإنجاز الهام في مشروع "سيرينيا ليفينج"، الذي يؤكد التزامنا بتسليم المشروع في الوقت المحدد، بل وربما قبل الموعد المقرر. ومن خلال تعاوننا مع شركة "خان صاحب"، المقاول الرئيسي للمشروع، والتي تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع العقارية المتميزة، فإننا على ثقة تامة بأنّ كل مرحلة من مراحل البناء ستعزز معايير الجودة الفائقة للمشروع وتلبّي توقعات سكانه".
تشتهر "بالما للتطوير العقاري" بإنشاء مشاريع عقارية رائدة تجسد أرقى مستويات المعيشة وتقدم تشطيبات عالية الجودة لتثري حياة سكانها. وقد تولى فريق الخبراء في "بالما" أعمال التصميم الداخلي وهندسة مشروع "سيرينيا ليفينج"، بالتعاون مع شركة "جودوين أوستن جونسون" كمستشار رئيسي لضمان أعلى معايير التصميم والبناء لتلبية احتياجات العملاء المميزين. ويتميز "سيرينيا ليفينج" بأجهزة منزلية أوروبية عالية الجودة، وموقع استثنائي، ومرافق عالمية المستوى، وتصميم حصري، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكثر الوجهات السكنية المرغوبة في دبي.