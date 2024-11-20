إنجازالطابق العلوي في "سيرينيا ليفينج" بنخلة جميرا

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة في شركة "بالما للتطوير": "يسرنا تحقيق هذا الإنجاز الهام في مشروع "سيرينيا ليفينج"، الذي يؤكد التزامنا بتسليم المشروع في الوقت المحدد، بل وربما قبل الموعد المقرر. ومن خلال تعاوننا مع شركة "خان صاحب"، المقاول الرئيسي للمشروع، والتي تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع العقارية المتميزة، فإننا على ثقة تامة بأنّ كل مرحلة من مراحل البناء ستعزز معايير الجودة الفائقة للمشروع وتلبّي توقعات سكانه".