"إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" يعزز مرافق الفعاليات لتلبية الطلب المتزايد
تشير تقارير حديثة من "كوهرنت ماركت إنسايتس" إلى النمو المتوقع في سوق الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في الإمارات، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم هذا السوق من 5.65 مليار دولار في عام 2024 إلى 10.01 مليار دولار بحلول عام 2031. يعود هذا النمو إلى التطور السريع في البنية التحتية المتقدمة والمرافق المتقدمة والمبادرات الاستراتيجية التي تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لهذا القطاع. وقد استثمر فندق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" في تطوير وتحسين أماكن إقامة الفعاليات عنده، مما يعكس التزامه بتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع المزدهر.
وفي ظل الطلب المتزايد، أعلن فندق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" عن تحسينات كبيرة لأماكن إقامة الفعاليات الرائدة التابعة له، التي أصبحت الآن تحت العلامة التجارية الجديدة "فعاليات إنتركونتيننتال". ويهدف توحيد مركز الفعاليات في "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" و"فستيفال أرينا باي إنتركونتيننتال" إلى خلق وجهة لا مثيل لها للفعاليات، مما يعزز مكانة المكان كلاعب رئيسي في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.
وقال "توماس شميلتر"، المدير العام لمنطقة فنادق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي": "نحن متحمسون لتقديم "فعاليات إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي"، المصممة لتقديم بيئة استثنائية للفعاليات بجميع أنواعها وأحجامها. يقع المكان على بعد دقائق من مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، مما يوفر وصولاً سلساً للضيوف المحليين والدوليين على حد سواء." وأضاف: "من خلال دمج أماكننا الرائدة وتطوير قاعات الاحتفالات في مركز الفعاليات بأحدث التصميمات والتكنولوجيا، نضع معياراً جديداً لاستضافة الفعاليات في المنطقة، مع تقديم مرافق عصرية ومتنوعة وخدمة لا مثيل لها."
وتوفر "فعاليات إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" مساحة إجمالية تبلغ 15,000 متر مربع مخصصة للفعاليات. تشمل هذه المساحة منشأة خالية من الأعمدة بمساحة 7,200 متر مربع في "فستيفال أرينا"، والتي تعد مكاناً مثالياً للمؤتمرات والمعارض والحفلات الموسيقية، وتتسع لما يصل إلى 9,000 شخص، بالإضافة إلى مركز فعاليات بمساحة 5,000 متر مربع، يتميز بموقعه المطل على الواجهة البحرية مع قاعات احتفالات وغرف اجتماعات وممشى بخلفية بانورامية لأفق دبي الشهير، كما يضم المكان مساحة 1,150 متر مربع مخصصة للفعاليات في "هوليداي إن آند سويتس"، مما يضمن خيارات تناسب مختلف الميزانيات. معاً، توفر هذه المساحات حلاً شاملاً لجميع أنواع الفعاليات.
وستتضمن قاعات الاحتفالات المحسنة في مركز الفعاليات أكبر شاشة LED في المنطقة وجهاز عرض عالي السطوع (16.5k). تم تصميم قاعات الاحتفالات الجديدة لتلبية احتياجات الفعاليات المتنوعة، بدءاً من المؤتمرات الكبيرة وصولاً إلى الاجتماعات الحميمة، وكل ذلك داخل "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" مع إمكانية الوصول المباشر إلى فندق "كراون بلازا" ومول "دبي فستيفال سيتي".
واختتم "براناف فوهرا"، المدير التجاري لمجموعة فنادق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي"، حديثه قائلاً: "مع تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، نحن ملتزمون بدعم هذا التوجه الطموح من خلال الابتكار المستمر والتميز في استضافة الفعاليات. يعكس تحسين قاعات الاحتفالات لدينا التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا من الشركات والمساهمة في النمو الطموح لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في الإمارات".