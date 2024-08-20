"إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" يعزز مرافق الفعاليات لتلبية الطلب المتزايد

تشير تقارير حديثة من "كوهرنت ماركت إنسايتس" إلى النمو المتوقع في سوق الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في الإمارات، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم هذا السوق من 5.65 مليار دولار في عام 2024 إلى 10.01 مليار دولار بحلول عام 2031. يعود هذا النمو إلى التطور السريع في البنية التحتية المتقدمة والمرافق المتقدمة والمبادرات الاستراتيجية التي تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لهذا القطاع. وقد استثمر فندق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" في تطوير وتحسين أماكن إقامة الفعاليات عنده، مما يعكس التزامه بتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع المزدهر.