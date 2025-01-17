"إليزيان" ..مطور عقاري مع مشاريع بقيمة مليار درهم
تعتزم شركة "إليزيان" للتطوير العقاري، إحدى شركات الوساطة العقارية الكبرى في دبي، توسيع آفاقها من خلال التخطيط لدخول مجال التطوير العقاري. وكجزء من خططها الأولية، تهدف الشركة إلى إنشاء مجموعة من المشاريع بقيمة مليار درهم إماراتي على مدى السنوات القليلة المقبلة.
قال نومان محمود، المؤسس المشارك في "إليزيان للتطوير": "نعتقد أن هناك مجالاً في السوق لا يزال غير مُلبى يمكننا الاستفادة منه، وهدفنا هو تلبية احتياجات هذا القطاع من خلال ما نقدمه. وهذا ما نطلق عليه اسم الرفاهية. شعرنا أن العديد من المباني التي تدخل السوق لا تحتوي على المرافق التي تعزز رفاهية نمط حياة صحي. ومع تزايد الأجيال الجديدة من المباني، نلاحظ أن هذه المباني ليست صحية. قررنا أن نقتنص هذه الفرصة ونتحول إلى مطورين متخصصين في أسلوب حياة مرفهة. ونحن نؤمن أن هذا الاتجاه في تزايد مستمر."
"نعتقد أن السكان سيكونون أكثر سعادة وصحة عند العيش في هذه المباني. وأود أن أقول إن السوق لا يزال ينمو. ونحن نشهد المزيد من التطور، وبالطبع، بعد 18 عاماً من الخبرة في مجال العقارات، لا نعرف فقط بيع العقارات. نحن نفهم جميع جوانب العملية من البناء والمعماريين إلى لقاء العملاء. نريد أن نكون الحل الشامل، وليس فقط بيع العقارات."
قال محمود: "مع ما يقرب من عشرين عاماً في هذا المجال، شهدت "إليزيان" دورات النمو في المدينة. التطوير في الماضي كان مختلفاً تماماً عن الآن. الحكومة قدمت الكثير من المبادرات التي جعلت السوق أكثر استقراراً. لذلك، لا ترى أي مطور يهرب كما كان يحدث في الماضي، لأن الأساسيات قوية جداً الآن. يجب عليك تقديم ضمانات بنكية بنسبة 30% على البناء وكل هذه الإجراءات قبل السماح لك بالتسويق وفتح حساب ضمان. هذه الأساسيات تجعل الأمر يستحق العناء ولا يوجد سبب يدفع المطور لعدم إتمام المشروع، لأن هذه العناصر موجودة."
وقال محمود: "المؤسسون غير قلقين بشأن الاعتقاد المنتشر حول تقلص مخزون الأراضي في دبي. بالطبع، بعض المناطق الناضجة أصبحت ممتلئة، ولكن هناك العديد من المناطق الأخرى التي لا يزال فيها الكثير من الأراضي المتاحة."
وتراهن شركة إليزيان على أن تركيزها على الرفاهية سيكون محطَّ اهتمامٍ قويٍ للمشترين. قال محمود "يخلط الكثير من الناس بين العافية والرفاهية. الرفاهية بالنسبة لنا هي مفهوم أكثر شمولية. إنه مفهوم لا يتعلق فقط بإضافة أشياء تتعلق بالصحة واللياقة البدنية، بل يتعلق أيضاً بكيفية شعورك عقلياً عندما تدخل إلى الردهة عندما تستخدم وسائل الراحة. عندما تدخل إلى شقتك، فنحن لا نصنع شققاً حيث تكون غرفة الطعام داخل المطبخ، ويكون الحمام مشتركاً بين غرفة الغسيل وغرفة النوم. الكثير من هذه الأشياء يقوم بها المطورون من منظور تجاري. نريد تطوير أشياء ستظل جذابة للغاية. ولا يزال هناك قطاع ضخم من السوق يتوق إلى تخطيطات عالية الجودة ومدروسة جيداً. نحن ندمج الكثير من التفاصيل في مبنانا، والتي لا يأخذها المطورون في عين الاعتبار بالضرورة. على سبيل المثال، تحتوي كل شقة على نظام فلترة قادم من الخط الرئيسي، لذلك يتم فلترة أي ماء يدخل إلى شقتك".
وأضاف نصيد المؤسس المشارك أن أول مشروع للشركة سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل في جزر دبي، وقال: «بعد ذلك نخطط لمشروع في ميدان».
وبينما ستشكل الشقق المشاريع الأولية، ستنظر الشركة أيضاً في الفلل في المستقبل. وقال نصيد: "نحن نبحث عن أي شيء منطقي بالنسبة لنا. إذا كان بوسعنا القيام بشيء أفضل، فسنقوم بذلك بالتأكيد وقد يكون تجارياً أيضاً، لكننا لن ننظر فقط إلى بناء شقة أخرى أو مجرد مبنى نقوم ببنائه".
ويظل جانب الربح جوهر استراتيجية إليزيان. وقال محمود: "نريد أن تكون المباني مربحة. هدفنا هو أن يدفع المستأجر أعلى إيجار في مبنانا. لا ننظر إلى دبي كمكان مؤقت. نحن ننظر إليها من منظور العلامة التجارية، وبناء سمعتنا، والعديد من الجوانب المختلفة التي هي قريبة جداً من قلبنا".