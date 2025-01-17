"إليزيان" ..مطور عقاري مع مشاريع بقيمة مليار درهم

وتراهن شركة إليزيان على أن تركيزها على الرفاهية سيكون محطَّ اهتمامٍ قويٍ للمشترين. قال محمود "يخلط الكثير من الناس بين العافية والرفاهية. الرفاهية بالنسبة لنا هي مفهوم أكثر شمولية. إنه مفهوم لا يتعلق فقط بإضافة أشياء تتعلق بالصحة واللياقة البدنية، بل يتعلق أيضاً بكيفية شعورك عقلياً عندما تدخل إلى الردهة عندما تستخدم وسائل الراحة. عندما تدخل إلى شقتك، فنحن لا نصنع شققاً حيث تكون غرفة الطعام داخل المطبخ، ويكون الحمام مشتركاً بين غرفة الغسيل وغرفة النوم. الكثير من هذه الأشياء يقوم بها المطورون من منظور تجاري. نريد تطوير أشياء ستظل جذابة للغاية. ولا يزال هناك قطاع ضخم من السوق يتوق إلى تخطيطات عالية الجودة ومدروسة جيداً. نحن ندمج الكثير من التفاصيل في مبنانا، والتي لا يأخذها المطورون في عين الاعتبار بالضرورة. على سبيل المثال، تحتوي كل شقة على نظام فلترة قادم من الخط الرئيسي، لذلك يتم فلترة أي ماء يدخل إلى شقتك".