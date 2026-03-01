إلغاء 1579 رحلة جوية للخليج والشرق الأوسط بـ"أمر الصراع" الدائر

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
تم إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية قادمة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط اعتبارًا من الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الأحد، وفقًا لـ Cirium.
أفادت أحدث البيانات الصادرة عن شركة تحليلات الطيران أن 3990 رحلة كانت مجدولة عبر تسع دول إقليمية – المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، قطر، إيران، إسرائيل، عمان، الأردن والبحرين – وتم إلغاء 1579 منها، وهو ما يمثل ما يقرب من 40 بالمائة من إجمالي الرحلات القادمة.
تم إلغاء معظم هذه الرحلات في دول الخليج.
بالنسبة للرحلات الواصلة إلى تركيا، تم إلغاء 92 من أصل 1636 رحلة مجدولة.
تم إلغاء الرحلات الجوية من جميع المطارات الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأمريكية الكبرى – بما في ذلك مطار لندن هيثرو، فرانكفورت، مطار شارل ديغول في باريس، أمستردام شيبول، مطار جون إف كينيدي، مطار أتلانتا هارتسفيلد-جاكسون الدولي وغيرها إلى المنطقة.
من بين شركات الطيران التي ألغت رحلاتها يومي السبت والأحد: طيران الإمارات، فلاي دبي، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، الخطوط الجوية القطرية، إنديغو، إير إنديا إكسبريس، الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA)، إير إنديا، الخطوط الجوية البريطانية، خطوط إيران آسمان الجوية، الخطوط الجوية العراقية، طيران الجزيرة، الخطوط الجوية الكويتية، إل عال، مصر للطيران، الملكية الأردنية، الخطوط السعودية، الخطوط الجوية التركية، يونايتد إيرلاينز، ويز إير، الطيران العماني، طيران ناس وغيرها، وفقًا لـ Cirium.
علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها حتى يوم الاثنين.
علقت شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدبي، جميع عملياتها من وإلى دبي حتى الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات يوم الاثنين الموافق 2 مارس، بسبب إغلاق العديد من المجالات الجوية الإقليمية.
بسبب التطورات المستمرة في المنطقة، قالت فلاي دبي إنها علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى الساعة 15:00 (بتوقيت الإمارات) يوم الاثنين، 2 مارس 2026.
مددت طيران الهند إكسبريس تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية حتى منتصف ليل 2 مارس 2026.
تم تعليق رحلات طيران العربية، الناقلة الاقتصادية ومقرها الشارقة، من وإلى الإمارات حتى الساعة 15:00 (بتوقيت الإمارات) يوم الاثنين، 2 مارس.
ظل المجال الجوي لدولة الإمارات ودول الخليج مغلقاً يوم الأحد كجزء من الإجراءات الاحترازية بسبب الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.