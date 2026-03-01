إلغاء 1579 رحلة جوية للخليج والشرق الأوسط بـ"أمر الصراع" الدائر

تم إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية قادمة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط اعتبارًا من الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الأحد، وفقًا لـ Cirium.

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن شركة تحليلات الطيران أن 3990 رحلة كانت مجدولة عبر تسع دول إقليمية – المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، قطر، إيران، إسرائيل، عمان، الأردن والبحرين – وتم إلغاء 1579 منها، وهو ما يمثل ما يقرب من 40 بالمائة من إجمالي الرحلات القادمة.

تم إلغاء معظم هذه الرحلات في دول الخليج.

بالنسبة للرحلات الواصلة إلى تركيا، تم إلغاء 92 من أصل 1636 رحلة مجدولة.

تم إلغاء الرحلات الجوية من جميع المطارات الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأمريكية الكبرى – بما في ذلك مطار لندن هيثرو، فرانكفورت، مطار شارل ديغول في باريس، أمستردام شيبول، مطار جون إف كينيدي، مطار أتلانتا هارتسفيلد-جاكسون الدولي وغيرها إلى المنطقة.