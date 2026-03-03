إلغاء نحو 13 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط إثر التوترات العسكرية الأخيرة

تم إلغاء ما يقرب من 13,000 رحلة جوية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط منذ اندلاع النزاع العسكري الذي شمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم السبت، وذلك وفقاً لشركة "سيريوم"
ومنذ 28 فبراير، كان من المقرر وصول أو مغادرة 32,003 رحلة جوية من الشرق الأوسط، أُلغي منها 12,903 رحلة، وهو ما يمثل 40.3 في المائة من الإجمالي، بحسب شركة تحليلات الطيران.
وكانت المطارات غير صالحة للتشغيل وظلت شركات الطيران متوقفة عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ يوم السبت بسبب استهداف إيران لمواقع مختلفة في جميع أنحاء المنطقة.
وقد فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة مطاراتها جزئياً، وأعلنت شركات الطيران عن استئناف عمليات محدودة. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، يوم الاثنين، عن بدء رحلات خاصة في مطارات الدولة لتمكين الركاب العالقين والمتضررين من المغادرة.
ونصحت شركات الطيران وسلطات الطيران الركاب في دولة الإمارات بشدة بعدم التوجه إلى المطار حتى يتم الاتصال بهم من قبل شركات الطيران الخاصة بهم وتزويدهم بتعليمات محددة بشأن رحلاتهم. ومع ذلك، لا يزال المجال الجوي مغلقاً في بعض دول الخليج الأخرى.
وأظهرت بيانات "سيريوم" إلغاء أو عدم إقلاع 3,133 رحلة يوم السبت، و5,270 رحلة يوم الأحد، و4,500 رحلة يوم الاثنين. وهناك حوالي 900,000 مقعد يومياً من المقرر طيرانها إلى الشرق الأوسط من وجهات خارجية ومن داخل الشرق الأوسط نفسه.