إلغاء شرط الحد الأدنى.. وبنوك الإمارات تؤكد: الإقراض سيكون بحذر ومخاطر أعلى

على الرغم من قرار الإمارات بإزالة شرط 5 آلاف درهم للقروض الشخصية، لن تكون جميع القوى العاملة في البلاد مؤهلة للحصول على التمويل الشخصي، حسبما قال مسؤول كبير في اتحاد مصارف الإمارات يوم الخميس.
كما تم الإبلاغ سابقًا، ألغى مصرف الإمارات المركزي شرط الراتب الأدنى البالغ 5 آلاف درهم للقروض الشخصية لتوسيع الوصول إلى الائتمان لملايين المقيمين ذوي الدخل المنخفض.
“إنه تطور إيجابي للغاية. إنه لدعم الشمول المالي. دع المؤسسات المالية تقرر نوع الإقراض الذي تريد القيام به”، قال عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، لـالخليج تايمز في مقابلة يوم الخميس.
ومع ذلك، استبعد أن تكون جميع القوى العاملة في البلاد مؤهلة للحصول على القروض الشخصية، حيث أن العديد من العمال ذوي الياقات الزرقاء يزيدون من عامل المخاطرة للبنوك.
“بالطبع لا”، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عندما سئل عما إذا كانت جميع القوى العاملة المؤهلة في البلاد ستحصل على قروض شخصية.
الغرير، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس بنك المشرق، أشار إلى أن البنوك ستحتاج إلى القيام بمزيد من التدقيق في المتقدمين، خاصة بالنسبة للقوى العاملة ذات الدخل المنخفض، بسبب عامل المخاطرة الأعلى.
“ما القرض الذي يمكن أن يتحمله سائق يحصل على ٣٠٠٠-٤٠٠٠ درهم؟ كلما انخفضت، (كلما زادت المخاطرة). هذه الوظائف (ذات الأجور المنخفضة) متقلبة وخطيرة، والناس يفقدون وظائفهم. إذا كنا نقدم قرضًا لمزارع يحصل على ٢٠٠٠ درهم، إذا فقد وظيفته، ماذا أفعل؟ بالطبع، سيكون هناك الكثير من التدقيق من قبل البنوك بسبب الرسوم المخاطر الأعلى”، قال.
قال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي، إن قرار إزالة شرط الـ ٥٠٠٠ درهم للقروض الشخصية يسمح للبنوك بالوصول إلى السوق غير المصرفي، الذي يتوافق مع اللوائح أو من منظور معرفة العميل.
وأضاف: "سيصبح المزيد من الناس قابلين للتعامل المصرفي. ومن منظور البنوك، يتنوع الخطر بشكل أكبر لأن البنوك سيكون لديها شريحة أوسع من السكان للتعامل معها."