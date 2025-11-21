إلغاء شرط الحد الأدنى.. وبنوك الإمارات تؤكد: الإقراض سيكون بحذر ومخاطر أعلى

“ما القرض الذي يمكن أن يتحمله سائق يحصل على ٣٠٠٠-٤٠٠٠ درهم؟ كلما انخفضت، (كلما زادت المخاطرة). هذه الوظائف (ذات الأجور المنخفضة) متقلبة وخطيرة، والناس يفقدون وظائفهم. إذا كنا نقدم قرضًا لمزارع يحصل على ٢٠٠٠ درهم، إذا فقد وظيفته، ماذا أفعل؟ بالطبع، سيكون هناك الكثير من التدقيق من قبل البنوك بسبب الرسوم المخاطر الأعلى”، قال.