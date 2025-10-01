إلغاء رحلة "طيران الهند إكسبريس" يترك ركاب جايبور-دبي عالقين

أُلغيت الرحلة رقم IX-195، المقرر إقلاعها من مطار جايبور الدولي إلى دبي الساعة 5:55 صباحًا بتوقيت الهند، بعد عدم وصول رحلتها رقم IX-196 القادمة من دبي. وأكد مسؤولو المطار أن رحلة دبي-جايبور، المقرر وصولها الساعة 12:46 صباحًا، لم تُشغل أبدًا. ولعدم وجود أي طائرة، أُلغيت رحلة الذهاب، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب بعد وصولهم إلى المطار في وقت مبكر من الساعة الواحدة صباحًا.