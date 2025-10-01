إلغاء رحلة "طيران الهند إكسبريس" يترك ركاب جايبور-دبي عالقين

واجه ركاب شركة طيران الهند إكسبريس على خط جايبور - دبي اضطرابا آخر صباح الاثنين (29 سبتمبر) عندما أفادت التقارير أن الشركة ألغت خدمتها في اللحظة الأخيرة - هذه المرة بسبب عدم توفر أي طائرة.
أُلغيت الرحلة رقم IX-195، المقرر إقلاعها من مطار جايبور الدولي إلى دبي الساعة 5:55 صباحًا بتوقيت الهند، بعد عدم وصول رحلتها رقم IX-196 القادمة من دبي. وأكد مسؤولو المطار أن رحلة دبي-جايبور، المقرر وصولها الساعة 12:46 صباحًا، لم تُشغل أبدًا. ولعدم وجود أي طائرة، أُلغيت رحلة الذهاب، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب بعد وصولهم إلى المطار في وقت مبكر من الساعة الواحدة صباحًا.
كتبت صحيفة خليج تايمز إلى شركة طيران الهند إكسبريس طلبا للتعليق على هذا الاضطراب.
وكانت هذه هي الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، بحسب المواقع الإلكترونية التي تتعقب بيانات الرحلات الجوية.
في 25 سبتمبر، تعطلت الخدمة نفسها بسبب تعطل رحلة دبي القادمة بسبب عطل فني. ألغت شركة الطيران رحلة جايبور-دبي في البداية قبل أن تستأجر طائرة بديلة بعد ساعتين.
في وقت سابق، في 15 سبتمبر/أيلول، أُلغيت رحلة أخرى متجهة إلى دبي قبل لحظات من إقلاعها، عندما أجبرت أضواء التحذير في قمرة القيادة الطيار على إعادة الطائرة إلى منطقة مبنى المسافرين. ولم يتمكن المهندسون من إصلاح العطل، فأُلغيت الرحلة بعد صعود الركاب إلى الطائرة.
وقد أثارت عمليات الإلغاء والتأخير المتتالية في الرحلات قلق المسافرين، حيث اشتكى العديد منهم من فقدان رحلات متصلة على طريق يظل أحد أكثر الروابط ازدحامًا بين راجستان والإمارات العربية المتحدة.