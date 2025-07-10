"إكسبو دبي": مقر "العرض النهائي" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

تم اختيار مدينة إكسبو دبي شريكًا رسميًا لمجتمع الأعمال في دبي لبرنامج "العرض النهائي"، مما يعزز التزامها ببناء منظومة أعمال نابضة بالحياة، قائمة على الابتكار، في صميم مستقبل دبي. ويجري حاليًا التصوير في مدينة إكسبو دبي، التي تُعدّ أيضًا المقر الرسمي للنسخة الأولى من برنامج "العرض النهائي" في الشرق الأوسط، وهو أطول برنامج تلفزيوني واقعي للأعمال في آسيا.

تلعب مدينة إكسبو دورًا محوريًا في تعزيز أجندة دبي الاقتصادية طويلة المدى. فهي منطقة حرة عالمية المستوى، توفر بيئةً مثاليةً لنجاح الشركات بمختلف أحجامها، وتوفر القاعدة المثالية لفعالية مثل "العرض النهائي"، التي تسعى إلى تعزيز نتائج ريادة الأعمال من خلال الإرشاد والرؤية ورأس المال الحقيقي.

وتعكس هذه الشراكة تآزراً طبيعياً بين مهمة مدينة المعرض في جذب المنظمات ذات التفكير المماثل التي تعمل على تشكيل اقتصاد المعرفة والملتزمة بالابتكار الهادف، وتركيز العرض النهائي على تسليط الضوء على المؤسسين الطموحين وتزويدهم بالخبرة والرؤى لتوسيع نطاق أعمالهم.

قالت منال البيات، الرئيسة التنفيذية للمشاركة في إكسبو سيتي دبي: "بصفتها المركز الجديد لمستقبل دبي، تحتضن منظومة إكسبو سيتي المزدهرة مؤسساتٍ مُركّزة على المستقبل من جميع الأحجام - من رواد الأعمال إلى الشركات العالمية - تُشاركنا التزامنا بتحقيق التقدم المُستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يسعدنا استضافة العرض النهائي ومتسابقيه المُبدعين والمُتميّزين، ونتطلع إلى مُتابعة مسيرتهم واستكشاف فرص التعاون المُستقبلية في مُجتمع أعمالنا النابض بالحياة."

باعتبارها حاضنة للابتكار والمشاريع التعاونية، توفر مدينة إكسبو مسارات أعمال مرنة، وبنية تحتية جاهزة للمستقبل، وإمكانية الوصول إلى منظومة عالمية، مما يُمكّن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات من الازدهار في مجتمع أعمال تعاوني، ما يُشكّل أرضية مثالية لانطلاقة "العرض النهائي" في الشرق الأوسط. تُمكّن المدينة المشاريع من التوسع بأهداف محددة، مُساهمةً ليس فقط في رؤية دبي الاقتصادية، بل أيضًا في التقدم الإقليمي والعالمي الأوسع.

قال جون أغيلار، مُبتكر ومُقدّم "العرض النهائي": "تُمثّل الشراكة مع مدينة إكسبو دبي لحظةً فارقةً في انطلاقة المعرض في الشرق الأوسط. إنّ التزامه بمشهد أعمال جريء ومُستشرف للمستقبل يجعله نقطة انطلاق استراتيجية لـ"العرض النهائي: دبي".

باعتبارها وجهةً مُصممةً لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، تُوفر مدينة إكسبو دبي منصةً مثاليةً لإطلاق الأفكار الطموحة. تُرسّخ هذه الشراكة انطلاقتنا الإقليمية الأولى في مجتمع أعمال ديناميكي يُجسّد روح ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

العرض النهائي: دبي، الذي يجمع لجنة تحكيم رفيعة المستوى من المستثمرين والمستثمرين الملائكة، ومجموعة مختارة من مؤسسي الشركات الناشئة المقيمين في الإمارات والعالم، يتنافسون على التمويل والشراكات الاستراتيجية والوصول إلى الأسواق. ويمثل انطلاقها الإقليمي إنجازًا هامًا في إطلاق نموذج عالمي قابل للتوسع، مُخصص لتحقيق نتائج أعمال ملموسة للمؤسسين والمستثمرين.