إكتمال 60% لأول محطة إقلاع وهبوط التاكسي الجوي في دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) أن أول محطة إقلاع وهبوط للمركبات الجوية (vertiport) لـ"التاكسي الجوي" في دبي، والواقعة بالقرب من مطار دبي الدولي، قد اكتملت الآن بنسبة 60%، مع انتقال الإمارة إلى مرحلة البنية التحتية لإطلاقها المخطط له في عام 2026. سيتم بناء ثلاثة مواقع إضافية في وجهات رئيسية بموجب اتفاقيات موقعة مع إعمار العقارية، وأتلانتس ذا رويال، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، لتشكل العمود الفقري لشبكة التاكسي الجوي الكهربائي الأولى في المدينة.
المنشأة الواقعة بجانب المطار، والتي طورتها شركة سكاي بورتس إنفراستراكشر (Skyports Infrastructure)، وصلت إلى أعلى نقطة هيكلية لها ووُصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم. تمتد المنشأة على مساحة 3100 متر مربع عبر أربعة طوابق، وستشمل مستويين مخصصين لمواقف السيارات، ومنصات الإقلاع والهبوط، ومرافق شحن الطائرات الكهربائية، ومناطق ركاب مكيفة بالكامل. ويُقدّر أنها ستدعم حوالي 42,000 عملية هبوط سنويًا، وتخدم ما يقرب من 170,000 مسافر.
من المقرر أيضًا إنشاء محطات إقلاع وهبوط في زعبيل دبي مول، وأتلانتس ذا رويال في نخلة جميرا، ومرسى دبي. سيقع موقع دبي مول ضمن منطقة مواقف زعبيل التي تديرها إعمار العقارية، بينما ستقع محطة نخلة جميرا ضمن أتلانتس ذا رويال. سيتم تطوير منشأة مرسى دبي في منطقة مواقف السيارات بالجامعة الأمريكية في دبي، والتي تديرها مجموعة وصل لإدارة الأصول. ستشكل هذه المحطات الأربع معًا شبكة مسارات التاكسي الجوي الأولية في دبي لعام 2026.
يأتي تحديث بناء محطات الإقلاع والهبوط في أعقاب إكمال هيئة الطرق والمواصلات لما وُصف بأنه أول رحلة مأهولة للإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL) بين نقطتين متميزتين داخل دولة الإمارات، والتي تم إجراؤها بالتعاون مع جوبي أفييشن (Joby Aviation). أقلعت طائرة التاكسي الجوي الكهربائية من مهبط طائرات دبي جت مان (Dubai Jetman Helipad) في مرغم وحلقت لمدة 17 دقيقة إلى مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال)، بالتزامن مع معرض دبي للطيران 2025. وفقًا لهيئة الطرق والمواصلات، تعد جوبي أول شركة على مستوى العالم تكمل مثل هذه الرحلة المأهولة في دولة الإمارات.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات، إن التقدم يمثل إنجازًا جديدًا في سعي دبي لتحقيق التنقل الذكي المتقدم. وأشار إلى أن الشراكات الخاصة بمحطات الإقلاع والهبوط تعزز الجهود لتوسيع اتصال التاكسي الجوي عبر المراكز السكنية والتجارية والسياحية.
قال الطاير إن الخدمة مصممة لتقديم خيار تنقل سريع وآمن ومريح على مستوى المدينة، حيث من المتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا حوالي ١٠ دقائق، مقارنة بحوالي ٤٥ دقيقة عبر الطريق. كما سيتم دمج الخدمة مع وسائل النقل الحالية، بما في ذلك النقل العام وحلول التنقل الفردية مثل الدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية.
تعمل سيارات الأجرة الجوية، التي طورتها جوبي أفييشن، باستخدام الطاقة الكهربائية وهي مجهزة بستة مراوح وأربع حزم بطاريات، وقادرة على حمل أربعة ركاب وطيار. يمكن للطائرة أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كم/ساعة ومدى يصل إلى 160 كيلومترًا، بينما تعمل بمستويات ضوضاء أقل من المروحيات التقليدية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة سكايبورتس إنفراستركتشر، دنكان ووكر، إن المطارات العمودية ضرورية لنجاح أنظمة التنقل الجوي المتقدمة، واصفًا التطوير بأنه لحظة تاريخية بينما تعمل دبي على أن تصبح أول مدينة تطبق مثل هذه الخدمات على نطاق واسع. وقال مؤسس ومدير شركة جوبي للطيران، جو بن بيفيرت، إن التقدم في اختبار الطيران والبنية التحتية يقرب المشروع من الإطلاق التجاري العام المقبل.
يتم تطوير خدمة التاكسي الجوي من خلال اتفاقية متعددة الوكالات تشمل هيئة الطرق والمواصلات، والهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وسلطة دبي للطيران المدني (DCAA)، وخدمات الملاحة الجوية في دبي (DANS)، وسكاي بورتس إنفراستراكشر، وجوبي أفييشن. ومن المقرر بدء العمليات التجارية في عام 2026.