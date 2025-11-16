إكتمال 60% لأول محطة إقلاع وهبوط التاكسي الجوي في دبي

من المقرر أيضًا إنشاء محطات إقلاع وهبوط في زعبيل دبي مول، وأتلانتس ذا رويال في نخلة جميرا، ومرسى دبي. سيقع موقع دبي مول ضمن منطقة مواقف زعبيل التي تديرها إعمار العقارية، بينما ستقع محطة نخلة جميرا ضمن أتلانتس ذا رويال. سيتم تطوير منشأة مرسى دبي في منطقة مواقف السيارات بالجامعة الأمريكية في دبي، والتي تديرها مجموعة وصل لإدارة الأصول. ستشكل هذه المحطات الأربع معًا شبكة مسارات التاكسي الجوي الأولية في دبي لعام 2026.