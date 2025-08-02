إقبال متسوقو الإمارات على شراء سبائك وعملات الذهب

خلال الربع الثاني، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 400 درهم إماراتي باستمرار. واعتبارًا من صباح الخميس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 397.5 درهمًا إماراتيًا في دبي، بزيادة قدرها 3 دراهم تقريبًا عن الليلة السابقة. كما شهدت أسعار أنواع أخرى من الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا 368 درهمًا إماراتيًا، وعيار 21 قيراطًا 353 درهمًا إماراتيًا، وعيار 18 قيراطًا 302.5 درهمًا إماراتيًا.