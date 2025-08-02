إقبال متسوقو الإمارات على شراء سبائك وعملات الذهب

يتزايد إقبال المتسوقين في دولة الإمارات على شراء سبائك وعملات الذهب، مع خفض إنفاقهم على المجوهرات الذهبية، مدفوعاً بارتفاع أسعار الذهب العالمية وعدم اليقين الاقتصادي.
وفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 16% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.7 طن في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 9.2 طن في الفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل هذا ثاني انخفاض ربع سنوي على التوالي في استهلاك المجوهرات.
في المقابل، ارتفع الطلب على سبائك وعملات الذهب بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 4.1 طن في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 3.3 طن في الربع الثاني من عام 2024. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الطلب بنسبة 31%، مما يعكس الإقبال المتزايد على الأصول الذهبية المادية.
رغم ارتفاع الطلب الاستثماري، انخفض إجمالي استهلاك الذهب في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 11.8 طنًا في الربع الثاني. ومع ذلك، فقد سجل زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالربع السابق.
كما ذكرت صحيفة خليج تايمز سابقًا، ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بنحو 100 درهم للغرام خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وقد غذّت هذه الزيادة التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتعريفات الجمركية، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب.
خلال الربع الثاني، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 400 درهم إماراتي باستمرار. واعتبارًا من صباح الخميس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 397.5 درهمًا إماراتيًا في دبي، بزيادة قدرها 3 دراهم تقريبًا عن الليلة السابقة. كما شهدت أسعار أنواع أخرى من الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا 368 درهمًا إماراتيًا، وعيار 21 قيراطًا 353 درهمًا إماراتيًا، وعيار 18 قيراطًا 302.5 درهمًا إماراتيًا.
وارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 3280 دولارا للأوقية في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2338 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
رداً على ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، يتجه المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو سبائك وعملات الذهب لأغراض الاستثمار، ويختارون بشكل متزايد المجوهرات عيار 18 قيراطًا بأسعار أكثر معقولية للاستخدام الشخصي، لتحقيق التوازن بين الجاذبية الجمالية والفعالية من حيث التكلفة.
قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: "عكس الطلب على الذهب في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني إلى حد كبير الاتجاهات العالمية. وانخفض استهلاك المجوهرات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 11% على أساس سنوي، حيث أدى ارتفاع الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى تراجع ثقة المستهلكين".
وأضاف نايلور أن الاستثمار في سبائك وعملات الذهب في جميع أنحاء المنطقة ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، إلا أن الإمارات العربية المتحدة برزت بارتفاع ملحوظ مع بحث المستثمرين المحليين عن ملاذ آمن. وأشار إلى أن "بعض المستثمرين في أسواق أخرى لجأوا إلى جني الأرباح في ظل استمرار ارتفاع الأسعار".
وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2025، تتوقع نايلور أن يحتفظ الذهب بجاذبيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على الرغم من أن الأسعار المرتفعة المستدامة قد تحد من الطلب الاستهلاكي على المجوهرات.
على الصعيد العالمي، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. وخلص تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن "تدفقات المستثمرين كانت المحرك الرئيسي، مدفوعةً بالطلب على الملاذات الآمنة والسعر القياسي للذهب. وظلت مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل بقليل من مستواها في السنوات الأخيرة. وبينما انخفض حجم الطلب على المجوهرات، ارتفعت قيمتها الإجمالية بفضل ارتفاع سعر الذهب".