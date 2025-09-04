إقبال قياسي على طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" يدعم خطط النمو العالمي

أشاد الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه الصفقة باعتبارها نقطة تحول في مسيرة الشركة في أسواق رأس المال. وقال المصعبي: "يسرنا أن نرحب بمساهمينا الجدد، ونعرب عن امتناننا للثقة التي أوليناها لشركة أدنوك للإمداد والخدمات. يؤكد هذا الاكتتاب على قوة أعمالنا، ومرونة نموذجنا التشغيلي، وثقة السوق في استراتيجيتنا طويلة الأجل". وأضاف: "مع احتفالنا بخمسين عامًا من التميز البحري، نواصل تركيزنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، ودفع عجلة الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".