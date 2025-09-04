إقبال قياسي على طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" يدعم خطط النمو العالمي

شركة أدنوك للإمداد والخدمات اللوجستية (Adnoc L&S)، شركة الخدمات البحرية اللوجستية العالمية الرائدة في مجال الطاقة في دولة الإمارات، استقبلت دفعة جديدة من المستثمرين المؤسساتيين بعد أن أتمت بنجاح طرحاً ثانوياً لأسهم بقيمة 317 مليون دولار شهد طلباً يتجاوز المعروض بنحو سبع مرات.
الإقبال الكبير، الذي يعد من أعلى مستويات الطلب على طرح ثانوي بالمنطقة، يعكس الثقة القوية من السوق في مسار نمو الشركة، مرونتها التشغيلية، واتجاهها الاستراتيجي طويل المدى.
شمل الطرح ما يقارب 222 مليون سهم، أي ما يعادل 3.0 في المئة من إجمالي رأس مال "أدنوك للإمداد والخدمات". ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الأسهم الحرة من 19 في المئة إلى 22 في المئة، ما يعزز السيولة ويوفر وصولاً أوسع للمستثمرين الدوليين.
ويقول محللون إن القاعدة الأوسع للمساهمين الآن تؤهل الشركة لاحتمال إدراجها في مؤشر MSCI العالمي في المراجعة الفصلية المقبلة، وهو إنجاز من شأنه أن يرفع من مكانتها على الساحة العالمية.
ستبقى "أدنوك" محتفظة بملكية استراتيجية قدرها 78 في المئة، مؤكدة التزامها طويل الأمد بنجاح "أدنوك للإمداد والخدمات"، وفي الوقت نفسه تمنح للمساهمين الجدد حصة أكبر في قصة نمو الشركة.
أشاد الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه الصفقة باعتبارها نقطة تحول في مسيرة الشركة في أسواق رأس المال. وقال المصعبي: "يسرنا أن نرحب بمساهمينا الجدد، ونعرب عن امتناننا للثقة التي أوليناها لشركة أدنوك للإمداد والخدمات. يؤكد هذا الاكتتاب على قوة أعمالنا، ومرونة نموذجنا التشغيلي، وثقة السوق في استراتيجيتنا طويلة الأجل". وأضاف: "مع احتفالنا بخمسين عامًا من التميز البحري، نواصل تركيزنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، ودفع عجلة الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".
وتعكس رغبة المستثمرين في الطرح ثقة أوسع في أسواق الأسهم الديناميكية في أبوظبي، حيث قادت مجموعة أدنوك العديد من الإدراجات الناجحة والمعاملات الثانوية في السنوات الأخيرة.
جاذبية "أدنوك للإمداد والخدمات" مدعومة بأدائها المالي القوي ورؤيتها الواضحة للإيرادات طويلة الأجل. فقد ضمنت الشركة أكثر من 26 مليار دولار من الإيرادات المتعاقد عليها مسبقاً، مدعومة بما يقارب ألف عام من العقود المؤكدة ضمن مجالات الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات. ويوفر هذا الرصيد تدفقات نقدية مستقرة، ويدعم سياسة تخصيص رأس المال المنضبطة، ويطمئن المستثمرين بشأن العوائد المتوقعة.
كما أظهرت الشركة زخم نمو مطرد. ففي الربع الثاني من عام 2025، حققت أدنوك للإمداد والخدمات نتائج قياسية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليار دولار أمريكي. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 14% ليصل إلى 236 مليون دولار أمريكي. وقد أكد هذا الأداء قدرة الشركة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على خدمات نقل الطاقة والخدمات اللوجستية مع الحفاظ على ضبط التكاليف.
في إطار استراتيجيتها للنمو، تُنفّذ شركة أدنوك للإمداد والخدمات برنامجًا رئيسيًا لتوسيع أسطولها، يشمل إضافة ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال وناقلات إيثان ضخمة. وتتماشى هذه الاستثمارات مع دور الشركة في دعم طموحات أدنوك للنمو العالمي، لا سيما في توفير وقود أنظف وتحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة.
بفضل حضورها القوي عبر 19 مكتبًا تخدم أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة، نمت الشركة لتصبح واحدة من أكثر الشركات تنوعًا وموثوقية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة العالمية. وتمتد قاعدة عملائها عبر شركات الطاقة الكبرى، وشركات المرافق، والعملاء الصناعيين، مما يؤكد دورها كشريك موثوق لتلبية احتياجات نقل الطاقة الحرجة.
على الرغم من أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات تأسست رسميًا قبل بضع سنوات فقط من خلال دمج أصول أدنوك البحرية واللوجستية، إلا أنها تستند إلى ما يقرب من خمسة عقود من الخبرة التشغيلية. ويسلط احتفال الشركة هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها الضوء على تطورها من وحدة شحن محلية إلى قوة عالمية متنوعة في قلب قطاع لوجستيات الطاقة.
يعتقد مراقبو السوق أن مزيجًا من الأساسيات القوية، والتوسع الكبير في أسطول الشركة، والنتائج المالية القوية، وزيادة السيولة، يجعل من أدنوك للإمداد والخدمات أحد أبرز الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفي حال إدراجها في مؤشر MSCI، من المتوقع أن تجذب الشركة تدفقات إضافية كبيرة من الصناديق الخاملة، مما يعزز حضور أسهمها ويدعم خلق قيمة طويلة الأجل.