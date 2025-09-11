إقبال استثنائي على آيفون 17 في الإمارات رغم مضاعفة الأسعار في أول أيام الطرح

مع طرح آبل لهاتفي "آيفون 17" و"آيفون إير" في متاجر الإمارات العربية المتحدة في 19 سبتمبر، بلغ الترقب ذروته. بعض المعجبين على استعداد لدفع ضعف سعر التجزئة تقريبًا ليكونوا من أوائل من يمتلكون الجهاز. بينما يقول الخبراء إن الحماس يفوق الإصدارات السابقة.
وقال محمد شريف، مالك شركة إكستل موبايلز: "يُباع هاتف آيفون إير بسعة 1 تيرابايت بسعر 5999 درهمًا إماراتيًا، لكن بعض العملاء مستعدون لدفع ما يصل إلى 12,000 درهم إماراتي مقابله". وأضاف: "البعض مستعد لدفع ما يلزم للحصول على الهاتف في اليوم الأول. إنها مسألة كرامة بالنسبة لهم".
توقع آشيش بانجابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "جاكيس براند شوب"، أن يكون الطلب على آيفون إير مرتفعاً جداً هذا العام. وقال: "الحجوزات المسبقة ستبدأ من الجمعة 12 سبتمبر، ونتوقع إقبالاً جيداً عبر متاجرنا وعلى الإنترنت. الإمارات تعد سوقاً من الفئة الأولى للإطلاقات الجديدة، لذا قد يأتي مشترون من دول الفئة الثانية للشراء. سنبيع فقط للعملاء الفعليين وليس للتجار."
أُعلن عن آيفون إير وآيفون 17 يوم الثلاثاء، ويحمل الإصداران مزايا مثيرة، من أبرزها أن آيفون إير يلقب بـ"أنحف آيفون على الإطلاق" مع أكبر تغيير في تصميم أجهزة آبل منذ ثماني سنوات. رغم أن الشركة تعد بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، يبدي خبراء التقنية بعض التحفظات.
يتوقع الخبراء طلباً مرتفعاً على الأجهزة الجديدة، بحسب محمد رازق من "رايت إكزت فونز" بمركز العطار: "لدينا بالفعل ثلاث حجوزات للجهاز الجديد، ولا نعلم متى سنحصل على الشحنات، لكن العملاء لا يكترثون. عشاق آبل متشوقون للتجربة."
وأضاف: "يأتي أحياناً أشخاص يبيعون الهاتف الذي اشتروه في اليوم نفسه، ويمكنهم فرض سعر أعلى بكثير."
وأعرب عن توقعه بازدياد الاهتمام بآيفون 17 مقارنة بالإقبال الفاتر على آيفون 16: "في الإطلاق السابق كان هناك بعض الاهتمام أولاً ولكن الطلب تراجع بسرعة. هذا العام، مع تغييرات التصميم، أتوقع طلباً قوياً ومستداماً."
أفاد بعض الخبراء بانخفاض أسعار الموديلات الأقدم، بينما أفاد آخرون بوجود نقص في توفرها. قال شريف: "لاحظنا تراجع أسعار آيفون 14 وآيفون 15، حيث يسعى العديد من البائعين لتصفية المخزون وفسح المجال للأجهزة الجديدة."
في المقابل، أشار آشيش إلى أن بعض موديلات الجيل السابق "نفدت قبل الإطلاق، خاصة آيفون 16 برو" بسبب ارتفاع مفاجئ في الطلب. وذكر رزيق أنه شاهد أسعار آيفون 16 وسلسلتها ترتفع "بنحو 200 إلى 400 درهم" خلال الأسبوعين الماضيين.