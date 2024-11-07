إفلاس"تي جي آي فرايديز" لن يؤثر على فروع الإمارات

وأوضحت الشركة: "تعمل مطاعم أمريكانا بموجب اتفاقية امتياز مع شركة "تي جي آي فرايديز فرانشايزر" (TGI Fridays Franchisor)، وهي شركة مُنفصلة عن شركة "تي جي آي فرايديز" (TGI Fridays Inc) ولن تتأثر بعملية إعادة الهيكلة هذه في الولايات المتحدة. وقد أقامت شركة "تي جي آي فرايديز فرانشايزر" شراكة مع 56 شركة امتياز في 41 دولة. ونظراً لأن هذه المطاعم مملوكة بشكل مُستقل، فهي غير مُتأثرة بإعلان شركة "تي جي آي فرايديز" الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس".