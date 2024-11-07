إفلاس"تي جي آي فرايديز" لن يؤثر على فروع الإمارات
أكدت شركة "أمريكانا للمطاعم"، الشريك الحصري لامتياز "تي جي آي فرايديز" في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر، أن أعمال "تي جي آي فرايديز" في هذه الدول لن تتأثر بإعلان الشركة إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.
وأصدرت الشركة بياناً، اليوم الخميس، طمأنت فيه العملاء وأصحاب المصلحة والمساهمين، مؤكدة أن مطاعم "تي جي آي فرايديز" ستواصل العمل بسلاسة في هذه الأسواق.
وجاء في البيان: "لا يوجد أي تأثير على أعمالنا نتيجة لتقديم شركة "تي جي آي فرايديز" (TGI Fridays Inc) طلب الإفلاس بموجب الفصل 11 في 2 نوفمبر 2024 في دالاس بولاية تكساس".
وكانت سلسلة مطاعم "تي جي آي فرايديز" الأمريكية قد تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي، يوم الأحد، بعد تحديات مالية مُطوّلة وانهيار صفقة مع شركة "هوستمور" (Hostmore) البريطانية.
وأكدت الشركة، بعد إعلان الإفلاس، أن جميع مطاعم الامتياز، المحلية والدولية، ستواصل عملها كالمعتاد.
وأوضحت الشركة: "تعمل مطاعم أمريكانا بموجب اتفاقية امتياز مع شركة "تي جي آي فرايديز فرانشايزر" (TGI Fridays Franchisor)، وهي شركة مُنفصلة عن شركة "تي جي آي فرايديز" (TGI Fridays Inc) ولن تتأثر بعملية إعادة الهيكلة هذه في الولايات المتحدة. وقد أقامت شركة "تي جي آي فرايديز فرانشايزر" شراكة مع 56 شركة امتياز في 41 دولة. ونظراً لأن هذه المطاعم مملوكة بشكل مُستقل، فهي غير مُتأثرة بإعلان شركة "تي جي آي فرايديز" الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس".
يُذكر أن شركة مطاعم أمريكانا مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية. وتضم محفظتها مجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما في ذلك كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكريسبي كريم وبيتس كوفي وويمبي وتي جي آي فرايديز وكوستا كوفي وباسكن روبنز.