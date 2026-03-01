إغلاق الأجواء.. ناقلات الإمارات تتيح الاسترداد وإعادة الحجز للمسافرين

وذكرت طيران الإمارات أن المسافرين الذين لديهم رحلات خلال الأيام الثلاثة القادمة (بدءاً من يوم الأحد) يمكنهم إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى نفس الوجهة في غضون 10 أيام من تاريخ السفر الأصلي. وبخلاف ذلك، يمكن للمسافرين أيضاً طلب استرداد الأموال عن طريق ملء نموذج الاسترداد إذا تم الحجز عبر طيران الإمارات. وحثت الناقلة جميع الركاب على التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.