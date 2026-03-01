إغلاق الأجواء.. ناقلات الإمارات تتيح الاسترداد وإعادة الحجز للمسافرين

أصدرت شركات الطيران الكبرى في دولة الإمارات قرارات بمنح استرداد مبالغ التذاكر وخيارات إعادة الحجز للمسافرين عبر الدولة، وذلك في ظل إغلاق المجال الجوي في أعقاب الهجمات الصاروخية التي انطلقت من إيران.
أغلقت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) ظهر يوم السبت المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي، مما أدى إلى تحويل مسار بعض الرحلات أو إلغائها.
أصدرت ناقلات دبي، "طيران الإمارات" وشركة الطيران الاقتصادي "فلاي دبي"، تنبيهات عبر الإنترنت تفيد بتعليق جميع العمليات مؤقتاً حتى الساعة 3:00 من عصر يوم الأحد، 1 مارس.
وذكرت طيران الإمارات أن المسافرين الذين لديهم رحلات خلال الأيام الثلاثة القادمة (بدءاً من يوم الأحد) يمكنهم إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى نفس الوجهة في غضون 10 أيام من تاريخ السفر الأصلي. وبخلاف ذلك، يمكن للمسافرين أيضاً طلب استرداد الأموال عن طريق ملء نموذج الاسترداد إذا تم الحجز عبر طيران الإمارات. وحثت الناقلة جميع الركاب على التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.
وبالمثل، توفر شركة فلاي دبي خيارات إعادة الحجز والاسترداد للمسافرين المتأثرين بإغلاق المجال الجوي. يمكن للمسافرين إعادة الحجز على رحلة بديلة لشركة فلاي دبي إلى نفس الوجهة أو إلى وجهة مختلفة داخل نفس البلد، وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ السفر الأصلي. وأضافت الشركة: "استمروا في التحقق من حالة رحلاتكم للحصول على آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار".
قالت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، في أحدث تحديث للسفر، إن الرحلات من وإلى أبوظبي ستظل معلقة حتى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت الإمارات من يوم الاثنين (2 مارس). ونصحت الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم.
ويمكن للمسافرين الذين حجزوا رحلة على متن الاتحاد للطيران قبل 28 فبراير لتواريخ سفر تصل إلى 2 مارس، إعادة حجز رحلاتهم مجاناً حتى 15 مارس 2026. وبالنسبة للذين أُلغيت رحلاتهم، يمكن طلب استرداد كامل المبلغ عبر الموقع Etihad.com/help أو من خلال وكيل السفر الخاص بهم.
وأضافت الاتحاد للطيران أنه نظراً لحجم المكالمات الكبير، قد تستغرق الطلبات وقتاً أطول من المعتاد، وقالت في بيانها: "لا يزال الوضع ديناميكياً وقد تتغير الجداول في وقت قصير. وتواصل الاتحاد العمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات المعنية وستستأنف العمليات العادية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
كما علقت شركة العربية للطيران، الناقل الاقتصادي الوطني ومقرها الشارقة، رحلاتها حتى الساعة 3:00 من عصر يوم الأحد. وقالت الناقلة إن الرحلات إلى لبنان والأردن والعراق معلقة حتى 2 مارس. ويمكن للمسافرين على متن العربية للطيران اختيار إلغاء الرحلة المتأثرة والاحتفاظ بالمبلغ كرصيد، أو إلغاء الحجز بالكامل والاحتفاظ بالمبلغ كرصيد أيضاً، أو إعادة الجدولة لتاريخ سفر جديد.
وتنصح الشركة منخفضة التكلفة الركاب باختيار تاريخ مغادرة جديد يكون بعد 72 ساعة على الأقل من تاريخ المغادرة الأصلي.
وفي ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، أكد مكتب دبي الإعلامي أن مطار دبي الدولي (DXB) تعرض لأضرار طفيفة تم احتواؤها بسرعة.
ونصحت مطارات دبي الركاب بعدم السفر إلى مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي (DWC) حيث تم تعليق العمل فيهما حتى إشعار آخر. وقالت في تنبيه لها: "يجب على الركاب عدم التوجه إلى المطار ويُنصحون بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على آخر تحديثات الرحلات"، مضيفة أن مطارات دبي ستقدم المزيد من التحديثات فور توفرها.