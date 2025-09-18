"إعمار" تنفي بيع فرعها بالهند وتركيز على شراكات مع مجموعة "أداني"

قالت شركة إعمار العقارية العملاقة يوم الخميس إنها "لم تعد تفكر في بيع" حصتها في فرعها الهندي وتركز بشكل أكبر على المشاريع المشتركة بما في ذلك مجموعة أداني الهندية.
وأصدرت الشركة، التي يقع مقرها في دبي، بيانا توضيحيا نشرته على سوق دبي المالي - حيث يتم إدراجها - بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ومقرها لندن أن إعمار العقارية تدرس شراء شركات في الولايات المتحدة والهند والصين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت شركة إعمار إجراء محادثات مع مجموعة أداني وشركات أخرى بشأن بيع شركتها التابعة في الهند، إعمار الهند.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية PTI في وقت سابق من هذا العام أن مجموعة الملياردير غوتام أداني كانت في محادثات متقدمة للاستحواذ على إعمار الهند مقابل قيمة مؤسسية تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار (5.1 و5.5 مليار درهم).
أعلنت إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات، في بيان لها أنها لم تعد تدرس بيع أي حصة في كيانها الهندي. وبدلًا من ذلك، تدرس الشركة الدخول في مشروع مشترك مع شركات/مجموعات عقارية كبرى أخرى في الهند، بما في ذلك مجموعة أداني.
أعلنت شركة إعمار الهند عن خسائر صافية بلغت 1,340.8 مليون روبية هندية بعد الضريبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024. كما أعلنت عن إجمالي إيرادات بلغ 29,137 مليون روبية هندية في نهاية السنة المالية 2024 مقارنة بـ 18,319 مليون روبية هندية في العام السابق.
علاوةً على ذلك، أفاد المطور الرئيسي في بيانٍ لسوق دبي المالي يوم الخميس بأنه يُجري بانتظام تقييمًا لعدة خيارات استراتيجية، بما في ذلك الاستثمارات الدولية لزيادة عوائد المساهمين. "ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي صفقة من هذا القبيل قيد التنفيذ".
وقالت الشركة في بيانها: "إن أي قرار استثماري سوف يعتمد على الهدف الاستراتيجي لشركة إعمار المتمثل في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وعوائد إيجابية لمساهميها، بما في ذلك توزيعات الأرباح".
عكست النتائج المالية لشركة إعمار لعام 2024 أداءً تشغيليًا قويًا ونموًا مستمرًا في قطاعات أعمالها الرئيسية. وحققت الشركة مبيعات عقارية بلغت حوالي 70 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2023. وتجاوزت إيرادات إعمار المتراكمة من مبيعات العقارات 110 مليارات درهم إماراتي، مما يدعم تحقيق إيرادات مستقبلية.
وبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 35.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 25% إلى 18.9 مليار درهم.