"إعمار" تنفي بيع فرعها بالهند وتركيز على شراكات مع مجموعة "أداني"

قالت شركة إعمار العقارية العملاقة يوم الخميس إنها "لم تعد تفكر في بيع" حصتها في فرعها الهندي وتركز بشكل أكبر على المشاريع المشتركة بما في ذلك مجموعة أداني الهندية.

وأصدرت الشركة، التي يقع مقرها في دبي، بيانا توضيحيا نشرته على سوق دبي المالي - حيث يتم إدراجها - بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ومقرها لندن أن إعمار العقارية تدرس شراء شركات في الولايات المتحدة والهند والصين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت شركة إعمار إجراء محادثات مع مجموعة أداني وشركات أخرى بشأن بيع شركتها التابعة في الهند، إعمار الهند.