"إعمار" تطلق مناقصة برج خور دبي خلال 3 أشهر

تستعد شركة "إعمار العقارية" لإحياء مشروع "دبي كريك تاور" (برج خور دبي)، حيث سيتم طرح مناقصة التطوير الجديد المعاد تصميمه في غضون ثلاثة أشهر، وفقاً لما صرح به مؤسس الشركة، محمد علي العبار.

وقال العبار خلال مشاركته في "منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع" اليوم الأربعاء: "لقد بنينا برج خليفة ونواصل تحسينه، وكان آخر ذلك تحديث إضاءته. ومع وصول دبي إلى آفاق استثنائية، لم تعد الكلمات كافية، بل يجب أن نبني شيئاً مميزاً حقاً. سيتم طرح مناقصة برج الخور خلال ثلاثة أشهر، وقد قمنا بتغيير التصميم، رغم أن التصميم السابق كان قد أُعلن عنه بالفعل".

وكانت إعمار قد كشفت عن "دبي كريك تاور" لأول مرة قبل الجائحة، مروجة له كبناء سيتجاوز برج خليفة ليصبح أطول برج في العالم، إلا أن المشروع وُضع قيد الانتظار لاحقاً لمراجعة وتطوير التصميم.

الجماليات فوق "الارتفاع"

وامتنع العبار عن الكشف عن تفاصيل البناء، مشيراً إلى تعقيد المشروع، بما في ذلك اعتبارات التكلفة. في غضون ذلك، تواصل المملكة العربية السعودية العمل على "برج المملكة"، وهو ناطحة سحاب من المتوقع أن تصبح الأطول في العالم عند اكتمالها، ورغم توقف المشروع سابقاً، إلا أن التقارير تشير إلى استئناف أعمال البناء.

وشدد العبار على أن الارتفاع وحده لا يحدد معالم المبنى البارزة، قائلاً: "بعد برج خليفة، لم يعد الارتفاع وحده كافياً. نحن نركز الآن على جماليات المبنى والمناطق المحيطة به".

"دبي سكوير" والتحول الرقمي

في نوفمبر 2025، أطلقت إعمار مشروع "دبي سكوير" في دبي كريك هاربور، والذي يدمج بين الوحدات السكنية ومساحات التجزئة. وسيكون في قلبه "دبي سكوير مول"، المقرر افتتاحه في غضون ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يكون المول، الذي يجري بناؤه حالياً، أكبر بثلاث مرات تقريباً من منطقة "داون تاون دبي"، بتكلفة تقديرية تبلغ 180 مليار درهم، ليصبح ثاني أكبر وجهة للتسوق والترفيه في المنطقة. وأضاف العبار: "سيكون المول أصغر قليلاً من دبي مول".

وخلال المقابلة التي استمرت ساعة، تطرق العبار أيضاً إلى مواضيع أوسع تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحول القوى العاملة، وثقافة الشركات، حيث قال: "غالبية الشركات لا تحتاج إلى 50% من موظفيها، وطريقة التفكير تلك أصبحت قديمة". وأضاف: "نحن لا نعقد اجتماعات في شركتنا، ففي سبتمبر 2025، حظرنا جميع الاجتماعات -بما في ذلك الافتراضية- لمدة 30 يوماً، فالمحترفون ذوو الخبرة لا يحتاجون إلى اجتماعات".