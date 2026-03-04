إعمار العقارية: عملياتنا تسير "بشكل طبيعي"

وبعد تحقيق إيرادات وأرباح قياسية في عام 2025، نقلت إعمار هذا الزخم الإيجابي إلى عام 2026؛ حيث بلغت مبيعاتها العقارية في دولة الإمارات 17.2 مليار درهم خلال أول شهرين من عام 2026، مقارنة بـ 7.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 118% على أساس سنوي.