إعمار العقارية: عملياتنا تسير "بشكل طبيعي"

أعلنت شركة إعمار العقارية يوم الأربعاء أن جميع مراكز التسوق، وأصول الضيافة، والمشاريع التطويرية التابعة لها "تعمل بشكل طبيعي"، حيث تضاعفت مبيعاتها بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2026.
وقالت شركة التطوير العقاري الكبرى في بيان صادر عن سوق دبي المالي، حيث تدرج أسهمها: "إن جميع مجمعات إعمار، ومراكز التسوق، وأصول الضيافة، والمشاريع التطويرية مستمرة في العمل بشكل طبيعي، مدعومة بتخطيط شامل لاستمرارية الأعمال وتنسيق وثيق مع السلطات المختصة".
يأتي هذا البيان وسط صراع عسكري إقليمي تشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ يوم السبت، حيث استهدفت إيران دول الخليج بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار: "تواصل المدينة إظهار مرونتها، مدعومة بالقيادة الفعالة، والتنظيم السليم، وبيئة الأعمال الديناميكية. يظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط، والتميز التشغيلي، وتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا".
وتمتلك إعمار وتدير بعضاً من الأصول الثمينة والمجمعات الرئيسية في دبي، بما في ذلك "دبي مول"، و"برج خليفة"، و"دبي هيلز استيت"، و"دبي كريك هابور"، وغيرها.
أكدت أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات على قوة ومرونة أساسيات أعمالها، مستندة إلى نتائج قوية في عام 2025 وبداية قوية لعام 2026، مشددة على استمرار ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي ومسار النمو في دبي.
وبعد تحقيق إيرادات وأرباح قياسية في عام 2025، نقلت إعمار هذا الزخم الإيجابي إلى عام 2026؛ حيث بلغت مبيعاتها العقارية في دولة الإمارات 17.2 مليار درهم خلال أول شهرين من عام 2026، مقارنة بـ 7.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 118% على أساس سنوي.
وقال العبار: "يعكس أداء إعمار قوة الرؤية الاقتصادية لدبي والثقة التي يوليها المستثمرون لاستقرارها وآفاقها على المدى الطويل".
وفي عام 2025، حققت إعمار أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 80.4 مليار درهم، إلى جانب إيرادات قياسية بلغت 49.6 مليار درهم، وصافي ربح قبل الضريبة قدره 25.7 مليار درهم.
كما بلغت قيمة المبيعات المتراكمة للشركة (Backlog) 155 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025. ومثلت مصادر الدخل المتكررة من مراكز التسوق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري نسبة 32% من إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).
وقالت الشركة في بيانها: "بفضل تنوع مصادر الدخل، والسيولة القوية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، تظل إعمار في وضع جيد للحفاظ على النمو والمساهمة في استمرار قوة ومرونة أسواق رأس المال في دبي".