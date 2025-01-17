"إعمار"تبحث بيع حصة من أعمالها الهندية لـ"أداني"

قالت شركة إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في دبي، أمس الخميس إنها تجري محادثات مع "مجموعات قليلة" في الهند بما في ذلك مجموعة "أداني" لبيع حصة في أعمالها الهندية.

وقالت إعمار التي أنجزت بناء أطول مبنى في العالم، برج خليفة، وأجزاء شهيرة أخرى في دبي، في بيان إن التقييم والشروط الأخرى للصفقة المحتملة لم يتم الانتهاء منها بعد، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وجاء البيان في أعقاب تقارير إعلامية يوم الأربعاء تفيد بأن شركة أداني العقارية، الوحدة العقارية لشركة أداني إنتربرايز التابعة للملياردير الهندي "جوتام أداني"، تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة أغلبية في إعمار الهند. .

وبدأت إعمار عملياتها في الهند في عام 2005 ولديها محفظة من العقارات السكنية والتجارية في "جوروجرام" و"موهالي" و"لوكناو" و"جايبور" و"إندور"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

بالإضافة إلى الهند، تعمل الشركة على المستوى الدولي في أسواق أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة.