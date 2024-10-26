إعادة توظيف المُستقيل: خطوة استراتيجية أم مخاطرة؟
السؤال: هل يجوز إعادة توظيف الموظف الذي ترك الشركة طوعا؟ وما هي العوامل التي يجب مراعاتها؟
الإجابة: إن إعادة توظيف الموظفين السابقين، المعروفين باسم "الموظفين العائدين"، قد يكون خطوة استراتيجية للشركات التي تسعى إلى تزويد قوتها العاملة بمواهب مألوفة تجلب خبرات ومهارات جديدة إلى صفوفها. دعونا نستعرض هذا الأمر بمثال وننظر في العوامل الأساسية التي يجب على الشركات أن تضعها في اعتبارها.
ولنتأمل هنا أليكس، المصمم الجرافيكي الذي يتمتع بمهارة في استخدام الصور النابضة بالحياة، والذي بدأ حياته الإبداعية في وكالة إعلانية مزدحمة في دبي. وبدافع من رغبته في تنويع مهاراته الفنية، قرر أن يتخلى عن رمال الصحراء وينتقل إلى شوارع نيويورك الصاخبة للعمل مع بعض من أكبر الأسماء في مجال العلامات التجارية. وفيما يلي نستعرض كيف قد تعود هذه الشخصية إلى الواجهة:
عودة المحترف الضال
شبكات الخريجين وضمانات المقابلات: تمامًا مثل النادي الحصري للنخبة من الشركات، تحافظ شركة أليكس السابقة على شبكة خريجين نابضة بالحياة. إنها ليست مجرد إجراء شكلي مهني بل مجتمع ديناميكي جاهز لبسط السجادة الحمراء للمواهب العائدة، وعرض المقابلات وأحيانًا حتى المسار السريع للعودة إلى التكامل.
إعادة التقييم : لا يعود أليكس بحقيبة أعمال جديدة فحسب؛ بل إنه محمّل بإشادة دولية ووجهات نظر جديدة. ومع ذلك، فقد حان وقت إعادة التقييم: هل لا يزال أسلوبه الطليعي متوافقًا مع الحملات التسويقية الحالية للوكالة والتوجه الاستراتيجي؟ هنا تتعقد الأمور.
إعادة الدخول المصممة خصيصًا
تقييم الملاءمة/التقييم الحالي: لا يتعلق الأمر بالعودة إلى العادات القديمة فحسب. بل يتعلق أيضًا بضمان أن تجارب أليكس الجديدة ترفع من مستوى عمل الوكالة، وتحويل عودته إلى حافز للإبداع والإلهام.
التحقق من التوافق: لقد تطور كل من أليكس والوكالة. والآن، يتعلق الأمر بإيجاد الانسجام بين رؤيته الفنية المتطورة والأخلاقيات الحالية للوكالة - هل يمكنه تعزيز المشهد الإبداعي الجديد وتقديم الرؤية الجديدة للوكالة؟
إعادة الإدماج/التأهيل المنظم: إذا كانت الظروف مواتية لعودة أليكس، فلا يمكن تخطي بروفة الملابس. سيحظى بإعادة تعريف شاملة بأحدث أدوات الوكالة وتقنياتها وفرقها، مما يضمن انسجامه مع التردد الإبداعي الحالي.
تأمين تكملة رائعة
1. الأداء السابق: تعرف على أعمال أليكس السابقة - ما هي أبرزها، وأين احتاج إلى المزيد من الحبر؟ لا يتعلق الأمر فقط بالاحتفال بالانتصارات السابقة، بل يتعلق أيضًا بإعداد المسرح لإنجازات جديدة.
2. الجوانب القانونية واللوجستية: هل هناك أي عقود أو التزامات متبقية من أيام تجواله حول العالم؟ تحتاج هذه العقود أو الالتزامات إلى مراجعة شاملة لضمان انتقال سلس والامتثال للسياسات الحالية.
3. سبب المغادرة: لماذا غادر أليكس في المقام الأول؟ إذا كان ذلك من أجل النمو فقط، فهذا رائع! ولكن إذا كانت هناك صراعات أو مخاوف إبداعية أو مشكلات تتعلق بالأداء أو سوء السلوك؟ يجب تسليط الضوء على هذه الأمور لضمان عدم تكرار الدراما السابقة.
ومن خلال نسج هذه العناصر في رواية أليكس، لا تدعم الوكالة ثقافة النمو وإعادة التكامل فحسب، بل إنها تقدم أيضًا نموذجًا لكيفية قدرة المواهب العائدة على تنشيط وإثراء مساحة العمل التعاونية. ويسلط هذا النهج الضوء على أنه في بعض الأحيان، يكون أفضل موظف جديد هو وجه مألوف، مستعد لحقن أفكار جديدة في الإطار المألوف.
روجين غمساري هو ممارس متمرس في مجال الموارد البشرية وزميل في معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهي هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. تم اختياره من بين "أكثر ممارسي الموارد البشرية تأثيرًا لعام 2023"، حيث يتميز بالتعاون مع قيادات C-Suite لصياغة وتنفيذ خطط قوية للموارد البشرية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.