إعادة توظيف المُستقيل: خطوة استراتيجية أم مخاطرة؟

ولنتأمل هنا أليكس، المصمم الجرافيكي الذي يتمتع بمهارة في استخدام الصور النابضة بالحياة، والذي بدأ حياته الإبداعية في وكالة إعلانية مزدحمة في دبي. وبدافع من رغبته في تنويع مهاراته الفنية، قرر أن يتخلى عن رمال الصحراء وينتقل إلى شوارع نيويورك الصاخبة للعمل مع بعض من أكبر الأسماء في مجال العلامات التجارية. وفيما يلي نستعرض كيف قد تعود هذه الشخصية إلى الواجهة: