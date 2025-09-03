إعادة التفكير في البناء والتشييد من أجل مستقبل مستدام

وفي أعمالنا في مجموعة كالاداري، نقوم بدمج هذا النهج ضمن استراتيجيتنا لإعادة التطوير. ففي أحد أحدث مشاريعنا—a مجمع رياضي متعدّد الاستخدامات في دبي—يجري تطويره بما يتماشى مع المتطلبات الصارمة لشهادة السعفات الذهبية للمباني الخضراء. ومنذ المراحل الأولى للتخطيط، كانت الاستدامة هي البوصلة التي توجه جميع قراراتنا الرئيسية، بدءًا من أنظمة كفاءة الطاقة وتدابير حفظ المياه وحتى اختيار مواد البناء. جهود مماثلة تجري أيضًا في فندق راديسون بلو كالاداري، وهو مشروعنا الرئيسي في كولومبو، سريلانكا، حيث تركز عمليات التجديد على تحسين الأداء الطاقي. وبالتوازي، يجري تنفيذ مشاريع لتركيب أنظمة شمسية على الأسطح في عدة مرافق، ما يعزز التزامنا بالمسؤولية البيئية على المدى الطويل عبر محفظتنا الاستثمارية.