إطلاق منصة عالمية لتمويل مشاريع المياه وتعزيز الأمن المائي الدولي في أبوظبي

ما يميز مبادرة أبوظبي هو تركيزها الصريح على الابتكار والتكنولوجيا جنباً إلى جنب مع البنية التحتية التقليدية. وتقدم تجربة الإمارات بحد ذاتها حالة للدراسة؛ فمع استمداد أكثر من 40 في المائة من مياهها الصالحة للشرب من تحلية المياه، تعد الدولة من بين أكثر دول العالم تقدماً في استخدام مصادر المياه غير التقليدية. وقد تم بالفعل تخصيص أكثر من 7.3 مليار درهم (ما يقرب من ملياري دولار) لمحطات تحلية المياه الجديدة، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، مما يؤكد كيف يمكن للاستثمار المستدام أن يحول الندرة إلى مرونة.