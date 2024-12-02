إطلاق النسخة الثانية من دراسة تمكين المرأة في الخليج

وفي معرض حديثها عن إطلاق الدراسة، صرّحت الدكتورة "سونداريا راجيش"، مؤسسة ورئيسة مجموعة "أفتار": "قدّمت النسخة الأولى من دراسة "أفضل الشركات للنساء في الخليج" بيانات شاملة تعزز تمثيل المرأة في أماكن العمل بمنطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن الملفت للنظر أن الشركات الفائزة لم تقتصر على كونها داعمة للمرأة في بيئة العمل، بل كانت رائدة في مسيرة التقدم بمنطقة الخليج". وأضافت: "ندعو، في النسخة الثانية من الدراسة، كافة المؤسسات الملتزمة بتمكين المرأة في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة. ونسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإسهام في تحقيق رؤية التوازن بين الجنسين والنمو الشامل في المنطقة".