إطلاق النسخة الثانية من دراسة تمكين المرأة في الخليج
أعلنت "أفتار"، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التنوع والمساواة والشمول، بالتعاون مع "سيراماونت"، عن إطلاق النسخة الثانية من دراسة "أفضل الشركات للنساء في الخليج". وتُكرّم هذه المبادرة الرائدة الشركات التي تبدع في مجال تمكين المرأة وتعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
وقد اختتمت مؤخراً النسخة الأولى من دراسة "أفضل الشركات للنساء في الخليج"، والتي كشفت عن أفضل عشر شركات رائدة في مجال تعزيز بيئة عمل شاملة وتطبيق سياسات داعمة للمرأة. وتضم قائمة الشركات العشر الأفضل لعام 2024، والتي حازت على التكريم لريادتها في التنوع والشمول، كلاً من: "أباريل جروب"، و"باير الشرق الأوسط"، و"دايفرسي، شركة سولينيس الخليج"، ومجموعة "عيسى صالح القرق"، و"إيكولاب"، و"جنرال موتورز لتوزيع السيارات"، و"الخليج للاستثمار الإسلامي"، و"كون الشرق الأوسط"، و"أوتيس للمصاعد"، و"ويبرو ليمتد".
وتعتمد دراسة "أفضل الشركات للنساء في الخليج" على معايير متعددة لتقييم المؤسسات، تشمل ممارسات التوظيف، واستراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين، والتنوع في القيادة، ومرونة العمل، وسياسات إجازة الوالدين، وبرامج تطوير الموظفين. وتُظهر نتائج نسخة 2024 تقدماً مبشراً، حيث تشغل النساء الآن 26% من مقاعد مجالس الإدارة في أفضل عشر شركات، مما يعكس التقدم المحرز في تمثيل المرأة القيادي. كما تشكل النساء 26% من أصحاب أعلى الدخول، وهو ما يشير إلى خطوات هامة نحو تحقيق المساواة في الأجور وتعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية العليا.
وفي معرض حديثها عن إطلاق الدراسة، صرّحت الدكتورة "سونداريا راجيش"، مؤسسة ورئيسة مجموعة "أفتار": "قدّمت النسخة الأولى من دراسة "أفضل الشركات للنساء في الخليج" بيانات شاملة تعزز تمثيل المرأة في أماكن العمل بمنطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن الملفت للنظر أن الشركات الفائزة لم تقتصر على كونها داعمة للمرأة في بيئة العمل، بل كانت رائدة في مسيرة التقدم بمنطقة الخليج". وأضافت: "ندعو، في النسخة الثانية من الدراسة، كافة المؤسسات الملتزمة بتمكين المرأة في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة. ونسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإسهام في تحقيق رؤية التوازن بين الجنسين والنمو الشامل في المنطقة".
واستشهدت بدراسة أجرتها جامعة نيويورك تشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تخسر 40 مليار دولار سنوياً نتيجة لعدم مشاركة المرأة في سوق العمل بالشكل الأمثل. وأضافت: "أعتقد أن هناك فرصة هائلة في دولة مثل الإمارات، التي تجسّد التعددية الثقافية والاندماج الاجتماعي".
وأكدت عبلة حافظ، مديرة الموارد البشرية في شركة "الخليج للاستثمار الإسلامي": "لا يوجد مبرر منطقي لانخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتعيّن على المؤسسات أن تتساءل عن أسباب تقصيرها في هذا الجانب".
وأعربت "سوبها في باري"، رئيسة شركة "سيراماونت"، عن سعادتها بنتائج الدراسة قائلة: "تلتزم كل من "أفتار" و"سيراماونت" بتعزيز التنوع العالمي، ويسرّنا نجاح النسخة الأولى من دراسة "أفضل الشركات للنساء في الخليج". وتشير البيانات إلى التزام الشركات العشر الفائزة بتحقيق التنوع بين الجنسين". وأضافت: "من خلال مبادرات مثل الرعاية والتوجيه وبرامج مجموعات الموظفين، والمزايا التي تدعم الأمهات العاملات، ترسم هذه الشركات الطريق نحو التقدم الشامل. ونحن في "سيراماونت" نفخر بتكريم هذه المؤسسات الرائدة، ونتطلع إلى إطلاق النسخة الثانية من الدراسة لرفع مستوى التنافسية".