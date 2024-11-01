إطلاق المشروع السكني"نما 5" بالشارقة
بعد النجاح المبهر الذي حققه "نما 4" وبيعه بالكامل في أقل من شهر، كشفت "مجموعة ألف"، الشركة الرائدة في التطوير العقاري بالشارقة، عن إطلاق "نما 5"، أحدث مبنى سكني في مشروع "الممشى رسيل".
يقع مبنى "نما 5" في المنطقة 3 من "الممشى رسيل"، ويتكون من 190 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم. ويعد المبنى جزءاً من مجمع "نما" الذي يضم ستة مبانٍ بإجمالي 1029 وحدة.
وأعرب عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة ألف"، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: "يؤكد النجاح الباهر الذي حققه "نما 4" و سرعة بيع وحداته السكنية على المكانة المرموقة التي يتمتع بها مشروع "الممشى رسيل" وحرص "مجموعة ألف" على تقديم مشاريع سكنية استثنائية". وأضاف: "نحن فخورون بإطلاق "نما 5" الذي سيتيح للسكان فرصة أخرى للتمتع بتجربة حياة عصرية في بيئة صديقة للمشاة بالشارقة".
وسيوفر "نما 5" لقاطنيه تجربة معيشية عصرية متكاملة، مع باقة من المرافق المتطورة التي تشمل حمامات سباحة ومناطق لعب للأطفال ومنافذ تجارية متنوعة، إلى جانب ممرات للمشاة ومناظر طبيعية خلابة تُضفي على المشروع لمسة جمالية مميزة. كما سيستمتع السكان بمزايا العزل الحراري المتطور والتهوية الطبيعية وأنظمة كفاءة الطاقة وتقنيات المنازل الذكية التي تُعزز راحة وسعادة الجميع.
كما يتمتع مشروع "الممشى رسيل"، بموقع استراتيجي متميز بالقرب من أهم معالم الشارقة، مثل المدينة الجامعية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية والعديد من مراكز التسوق. ويُعد هذا المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً بقيمة استثمارية تبلغ 1.6 مليار درهم، ويضم 2210 وحدات سكنية موزعة على ثلاث مجموعات تقدم خيارات متنوعة من الشقق لتلبية مختلف الأذواق وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية.