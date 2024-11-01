إطلاق المشروع السكني"نما 5" بالشارقة

وأعرب عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة ألف"، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: "يؤكد النجاح الباهر الذي حققه "نما 4" و سرعة بيع وحداته السكنية على المكانة المرموقة التي يتمتع بها مشروع "الممشى رسيل" وحرص "مجموعة ألف" على تقديم مشاريع سكنية استثنائية". وأضاف: "نحن فخورون بإطلاق "نما 5" الذي سيتيح للسكان فرصة أخرى للتمتع بتجربة حياة عصرية في بيئة صديقة للمشاة بالشارقة".