إطلاق أول مستشفى افتراضي بشراكة إماراتية هندية
استحوذت شركة مولك انتيرناشينال Mulk International من الإمارات العربية المتحدة ومجموعة "أجينكيا دي واي باتيل" Ajeenkya DY Patil الهندية على حصص في شركة مولك ميد هيلث كير Mulk Med Healthcare ليصبحا مساهمين متساويين ويطلقا أول مستشفى افتراضي واسع النطاق من نوعه في المنطقة يضم أكثر من 20 ألف طبيب. كما تعهدت المجموعتان باستثمار 100 مليون درهم لإحداث ثورة في الرعاية الصحية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. ومن المقرر أن تعيد هذه الشراكة الاستراتيجية تعريف تقديم الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من الحلول الافتراضية لتعزيز الوصول وتوفير خدمات شاملة لملايين الأشخاص.
قال الدكتور "نواب شافي الملك"، مؤسس ورئيس شركة مولك ميد للرعاية الصحية: "إن شراكتنا ورؤيتنا المشتركة مع مجموعة دي واي باتيل هي اتفاقية تاريخية كبرى تشير إلى الالتزام المشترك بالابتكار المتطور بسرعة والشمول في الرعاية الصحية".
تقدم المبادرة الجديدة نظام المستشفيات الافتراضية مولك ميد Mulk Med في جميع أنحاء العالم، وهو النظام الذي تم تنفيذه بالفعل في دول مثل زيمبابوي وبابوا غينيا الجديدة وهو في مراحل متقدمة من التنفيذ في مناطق أخرى. كما سيتم دعم منصة الرعاية الصحية الشاملة من خلال تطبيق مولك ميد Mulk Med ونظام مؤتمرات الفيديو المتوفر في أكثر من 170 دولة حالياً، والذي يقدم خدمات أساسية متعددة بما في ذلك الرعاية الصحية عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع توصيل الأدوية مجاناً إلى باب المنزل، كما يؤمن سيارات الإسعاف الذكية المنقذة للحياة والعيادات المتنقلة والرعاية المنزلية على مدار الساعة.
وبحسب أول مولك، فإن هذه الابتكارات مصممة لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوفير الراحة للمرضى في المناطق الحضرية والنائية. وسيستفيد المرضى من الاستشارات الافتراضية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أكثر من 20 ألف طبيب على مستوى العالم إلى جانب أكثر من 500 صيدلية ومقدم خدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرضى غير المؤمن عليهم والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من خصومات ضخمة على إجراء المختبرات والأشعة والقبول في المستشفيات والجراحات بالإضافة إلى الأدوية التي يتم شراؤها من المنزل والمراكز الصحية والتجميل باستخدام بطاقة Mulk Medicare Privilege Health Card التي تم إطلاقها حديثاً للحصول على الخدمات الأكثر تكلفة والتي تتيح للمستخدمين أيضاً الوصول إلى مراكز طول العمر والطب الدقيق ومختبرات الجينوم.
وقال شاجي أول ملك، رئيس مجلس إدارة شركة مولك إنترناشيونال: "تؤكد استثماراتنا العالمية على التزام مجموعة مولك الراسخ بدفع التغيير المجتمعي المؤثر. ونحن ملتزمون بتعزيز الشراكات مع المجتمعات المحلية والحكومات لضمان النمو المستدام والشامل".
كما تهدف المبادرة إلى إعادة تعريف الاستجابة للطوارئ من خلال سيارات الإسعاف الذكية المنقذة للحياة، وتوسيع الخدمات إلى المجتمعات المحرومة من خلال العيادات المتنقلة. وبالنسبة للمسافرين، فإن التأمين الصحي السياحي الشامل سواء داخل أو خارج البلاد سيوفر لهم راحة البال مع تغطية طبية قوية، في حين ستعمل وحدات العناية المركزة المتطورة وأجهزة إشارات مولك فيتال Mulk Vital والأكشاك المزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمراقبة المرضى المصابين بأمراض مزمنة بشكل مستمر على تحسين عملية التعافي وتعزيز كفاءة المستشفى.
قال الدكتور أجينكيا باتيل، رئيس مجموعة دي واي باتيل التي تمتلك واحدة من أكبر سلاسل المستشفيات في الهند بأكثر من 8000 سرير في الأجنحة مع 7 مستشفيات قيد الإنشاء في جميع أنحاء الهند: "نعتزم تسهيل الطلب القوي على السياحة الطبية في الهند من إفريقيا والمناطق الأخرى في مستشفياتنا العالمية التي تم بناؤها حديثاً في ولاية ماهاراشترا الهندية. معاً، نهدف إلى تقديم نظام بيئي للرعاية الصحية التحويلي الذي يركز على المريض ويعطي الأولوية لإمكانية الوصول وبأسعار معقولة والجودة ".
وأضاف الدكتور شافي الملك: "الابتكار هو المفتاح لحل تحديات الرعاية الصحية في العالم، وتتمتع شركة مولك ميد هيلث كير بالقدرة على الشروع في التوسع العالمي لتوفير مرافق رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع. إن نموذج مولك ميدكير الهجين الشامل للحلول المبتكرة للرعاية الصحية الرقمية وفي الموقع لا يعالج الاحتياجات الطبية الفورية فحسب، بل يضع أيضاً الأساس لمستقبل مستدام وقابل للتطوير في مجال الرعاية الصحية".
تغطي شركة مولك ميد للرعاية الصحية حالياً أكثر من مليون مريض مؤمن عليه من دبي والإمارات الشمالية وأبو ظبي.