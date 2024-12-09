إطلاق أول مستشفى افتراضي بشراكة إماراتية هندية

وبحسب أول مولك، فإن هذه الابتكارات مصممة لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوفير الراحة للمرضى في المناطق الحضرية والنائية. وسيستفيد المرضى من الاستشارات الافتراضية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أكثر من 20 ألف طبيب على مستوى العالم إلى جانب أكثر من 500 صيدلية ومقدم خدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرضى غير المؤمن عليهم والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من خصومات ضخمة على إجراء المختبرات والأشعة والقبول في المستشفيات والجراحات بالإضافة إلى الأدوية التي يتم شراؤها من المنزل والمراكز الصحية والتجميل باستخدام بطاقة Mulk Medicare Privilege Health Card التي تم إطلاقها حديثاً للحصول على الخدمات الأكثر تكلفة والتي تتيح للمستخدمين أيضاً الوصول إلى مراكز طول العمر والطب الدقيق ومختبرات الجينوم.