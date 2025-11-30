إصلاح ضريبي بالإمارات: قواعد ومواعيد وتوقعات أوضح

هناك أيضًا مرونة مدمجة للحالات الفريدة: إذا نشأ رصيد دائن بعد انتهاء فترة الخمس سنوات أو خلال آخر 90 يومًا منها، يمكن لدافعي الضرائب تقديم طلب استرداد. يهدف هذا الصمام الآمن إلى ضمان عدم تعرض أي شخص لعقوبة غير عادلة بسبب ظروف التوقيت، كما أوضح مستشار ضرائب في شركة كادن بوريس.