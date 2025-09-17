إصدارات الدين الخليجية تسجّل قفزة قياسية في 2025

كما يشهد سوق رأس المال بالدين في الخليج تحولاً بفعل النمو السريع في الصكوك، والتي تمثل الآن ما يقارب نصف الإصدارات الجديدة باستثناء شهادات الإيداع. وتمثل دول الخليج مجتمعة أكثر من 40 في المئة من إجمالي سوق الصكوك العالمي القائم. وتشير بيانات "فيتش" إلى أن نحو 83.5 في المئة من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي والمصنفة ائتمانياً في المنطقة مصنفة بدرجة استثمارية، فيما يقارب 60 في المئة منها في فئة "A". وقد لعبت المؤسسات الإماراتية دوراً أساسياً في دفع نمو إصدارات الصكوك، لا سيما مع توافقها مع مبادرات الحكومة للتمويل المستدام، بما في ذلك الإطار النقدي الجديد بالدرهم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، وتطوير برنامج "الصكوك الإسلامية الخضراء M-Bills".