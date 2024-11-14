إشراك الموظفين في اتخاذ القرار يعزز الإنتاجية في القطاع المصرفي

,قالت "سوزانا كوريا"، رئيسة البحث والتوظيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في LinkedIn Talent Solutions "أحد الاتجاهات الرئيسية التي لاحظناها هو أن 70 في المائة من الوظائف ستتغير بحلول عام 2030. تتغير المهارات بسرعة ويزداد المعدل ارتفاعاً. والقطاع المصرفي والمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس استثناءً. من حيث المهارات الصعبة، يأتي تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في المقدمة. من حيث المهارات الشخصية، تأتي القدرة على التكيف وحل المشكلات في المقدمة. إن القطاع المصرفي والمالي صناعة تحتاج إلى البقاء مرناً. لم يعد لدينا عمل كالمعتاد ولكن التحول والتغيير أصبح المعتاد. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مهارة تقنية ولكنه عامل تمكين لتطوير المهارات الشخصية."