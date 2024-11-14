إشراك الموظفين في اتخاذ القرار يعزز الإنتاجية في القطاع المصرفي

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع التوظيف والموارد البشرية إن ما يقرب من 7 من كل 10 وظائف سوف تتغير بحلول عام 2030، حيث تتغير المهارات البسيطة والصعبة بوتيرة هائلة.
وفي حديثهم في مؤتمر البنوك والابتكار والتكنولوجيا الذي نظمته صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، طالبوا الشركات بإشراك الموظفين في عمليات صنع القرار التي من شأنها تحسين إنتاجيتهم لأنهم سيتحملون المسؤولية عنها.
,قالت "سوزانا كوريا"، رئيسة البحث والتوظيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في LinkedIn Talent Solutions "أحد الاتجاهات الرئيسية التي لاحظناها هو أن 70 في المائة من الوظائف ستتغير بحلول عام 2030. تتغير المهارات بسرعة ويزداد المعدل ارتفاعاً. والقطاع المصرفي والمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس استثناءً. من حيث المهارات الصعبة، يأتي تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في المقدمة. من حيث المهارات الشخصية، تأتي القدرة على التكيف وحل المشكلات في المقدمة. إن القطاع المصرفي والمالي صناعة تحتاج إلى البقاء مرناً. لم يعد لدينا عمل كالمعتاد ولكن التحول والتغيير أصبح المعتاد. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مهارة تقنية ولكنه عامل تمكين لتطوير المهارات الشخصية."
وأشارت إلى أنه من أجل تحقيق الكفاءة، يجب على الموظفين إحضار أدوات الذكاء الاصطناعي الخاص بهم إلى العمل، وبالتالي، تحتاج الصناعات المصرفية والمالية وغيرها إلى ضمان أن يكون ما يحضره الأشخاص جديراً بالثقة وآمناً.
وأشارت سوزانا كوريا إلى أن لينكدان LinkedIn يجعل عملية التوظيف سلسة ويجعل المسؤولين عن التوظيف أكثر إنتاجية ونجاحاً.
وأضافت "لدينا ملايين الوظائف المعلن عنها في أي وقت، وكلها تخلق 5 ملايين نقطة بيانات. وفي الواقع، يتم توظيف 7 أشخاص في الدقيقة".
وحضر المؤتمر عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والتكنولوجي.
,نصحت يسرى عبد الغفار باقي، رئيسة قسم رأس المال البشري في آفاق الإسلامية للتمويل، الشركات بمشاركة رؤيتها مع موظفيها قبل منحهم التكنولوجيا.
وقالت خلال حلقة نقاشية أدارتها "فازيلا جوبالاني"، الشريكة في EY Mena: "التكنولوجيا مجرد أداة لتحسين وظائفهم. لطالما سمعت أن الناس لا يريدون التغيير، ولا أصدق ذلك لأنه خلال جائحة كوفيد-19، غيّر الناس سلوكياتهم وعاداتهم وتبنوا نموذج عمل عبر الإنترنت. والأهم من ذلك، يجب على القادة التأكد من أن الموظفين متوافقون مع استراتيجية ورؤية الشركة".
وأكدت على أهمية سعادة الموظفين مما ينعكس على إنتاجيتهم بشكل أفضل.
وأضافت أن "أشرك موظفيك في عملية اتخاذ القرار. فإذا كانوا جزءاً من القرار، فسوف يتحملون المسؤولية عنه. اسمح لهم بالمشاركة في هذه العملية"، مضيفة أن أصحاب العمل يجب أن يتبنوا نموذج العمل المختلط إذا كان ذلك مفيداً للموظفين.
وطالبت سوزانا كوريا الشركات أيضاً بأن تكون مرنة مع موظفيها، وأن تستمع إلى ما تريده القوى العاملة.
وسلطت "سونالي عطري، نائب رئيس شراكة الموارد البشرية لمنطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في "ماستركارد"، الضوء على الحاجة إلى جمع الناس معاً لأن الابتكارات تحدث عندما يجتمعون.