إرادا الإماراتية تدخل السوق البريطانية باستحواذ 75% على شركة ريغال

شركة التطوير العقاري "إرادا" ومقرها الشارقة أعلنت يوم الاثنين عن استحواذها على حصة قدرها 75% في شركة "ريغال" البريطانية، إحدى الشركات الرائدة في لندن في مجال تطوير المشاريع السكنية متعددة الاستخدامات.
يمثل هذا الاستحواذ دخول "إرادا" إلى السوق البريطانية وخطوتها الثانية في التوسع الدولي. فبعد أن رسخت وجودها القوي في دولة الإمارات منذ انطلاقتها عام 2017 وتوسعت إلى أستراليا في عام 2024، يمنحها الاستحواذ على "ريغال" حضوراً مباشراً في سوق لندن ومنصة لتنفيذ المشاريع بسرعة وعلى نطاق واسع.
وكجزء من الصفقة، تلتزم "إرادا" أيضاً بضخ استثمار أولي بقيمة 2.5 مليار درهم لشراء وتطوير أعمال "ريغال"، التي يعمل بها 150 موظفاً، والتي ستصبح تحت اسم "إرادا لندن". وسيسرّع الاستحواذ من تسليم محفظة "ريغال" القائمة التي تضم 10,000 وحدة سكنية عبر 11 مشروعاً، مع طموح لزيادة هذا الرقم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة "إرادا": "تُعد لندن واحدة من المدن الرائدة عالمياً، ويُمثل توسعنا في هذا السوق خطوة استراتيجية لـ 'إرادا' استجابة للطلب القوي على الوحدات السكنية. يوفر هذا الاستثمار فرصة مهمة لتسريع تسليم أصول سكنية جديدة في لندن، بما يتماشى مع استراتيجية إرادا طويلة المدى لتطوير مشاريع عالية الجودة تمكّن الناس من العيش بصحة أفضل وحياة أكثر ازدهاراً."
وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إرادا": "لقد أُعجبنا بالمنصة التي أنشأها فريق 'ريغال'، فضلاً عن المشاريع المُلهمة التي يقومون بتنفيذها والتي تعكس في جوهرها تركيزنا الطويل الأمد على التجربة ونوعية الحياة والعميل. ومن خلال الاستفادة من قدرات 'إرادا' في التصميم وصناعة الأماكن وسجلها الناجح إضافة إلى مواردها المالية، فإننا في موقع مثالي لدعم تطور 'ريغال' وفتح آفاق جديدة للنمو."
من جانبه، قال جوناثان سيل، الرئيس التنفيذي لـ"ريغال": "مع ما يقرب من ثلاثة عقود من الشراكات الناجحة، بنت 'ريغال' سمعة قائمة على الشراكة مع مؤسسات تشاركنا الرؤية طويلة الأمد والفهم العميق لصناعة العقارات. ومن هذا المنطلق اخترنا بعناية 'إرادا' كشريك لنا، فهي مؤسسة تتبنى قيمنا وتُشاركنا ثقتنا في سوق لندن السكني وطموح فريقنا الإداري في مواصلة توسيع حصتنا السوقية والمساهمة في تشكيل أفق المدينة."
على مدى تاريخها الذي يمتد إلى ثماني سنوات، أطلقت "إرادا" 10 مشاريع ناجحة في الإمارات، من بينها مشروع "الجادة"، أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة، وثلاث مخططات رئيسية لمجتمع "مسار" الغابي الأكثر مبيعاً، إضافة إلى مشروع "أرماني بيتش رزيدنسز" في نخلة جميرا. وفي أستراليا، تمتلك الشركة تسعة مشاريع سكنية قيد الإعداد تضم 5,000 وحدة موزعة على نيو ساوث ويلز، مما جعلها واحدة من أكبر المطورين في البلاد من حيث حجم المشاريع المستقبلية. وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع "إرادا" في الإمارات وأستراليا أكثر من 95 مليار درهم، وتشمل أكثر من 42,000 وحدة، تم تسليم أكثر من 10,000 منها بالفعل.
ويوفر الاستحواذ العديد من الفوائد الأخرى، بما في ذلك تكامل المهارات والخبرات في تطوير المشاريع السكنية الراقية الغنية بالمرافق، خاصةً مع السجل القوي لشركة "إرادا" في تنفيذ المخططات الرئيسية واسعة النطاق والمعقدة. كما تخلق الصفقة فرصاً للتسويق المشترك وبيع المنتجات السكنية عبر منصات المبيعات الرائدة لدى الشركتين.
وتتمتع "إرادا"، الحاصلة على تصنيف (B1) من وكالة موديز و(B+) من وكالة فيتش، بقوة مالية وخبرة تطويرية واسعة تدخل بها سوق العقارات اللندني، إلى جانب رؤية طويلة المدى لابتكار مساحات وتجارب تعزز من المجتمع وتحوّل المشهد الحضري.
ومنذ تأسيسها، بنت "ريغال" أكثر من 4,000 وحدة سكنية، إضافة إلى مليون قدم مربع من المساحات التجارية المدعومة بنموذج متكامل يشمل دورة حياة المشروع بالكامل بدءاً من تجميع الأراضي والتخطيط والتواصل مع الأطراف المعنية والبناء، مروراً بالمبيعات والتسويق وخدمات العملاء، وصولاً إلى إدارة الأصول. وكجزء من الصفقة، سيستمر الفريق التنفيذي للشركة وكذلك مؤسسوها في العمل ضمن أعمالها.
وتشمل مشاريع "ريغال" قيد الإنشاء مشروع "فولتون آند فيفث" في منطقة ويمبلي، وهو تطوير سكني متعدد الاستخدامات يضم 876 منزلاً، 40% منها ستُخصص للإسكان الميسّر. ويستضيف المشروع أيضاً "أكاديمية ريغال" الثانية التي توفر التدريب على مهارات البناء وفرص عمل للمجتمع العسكري والسكان المحليين.