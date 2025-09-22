إرادا الإماراتية تدخل السوق البريطانية باستحواذ 75% على شركة ريغال

على مدى تاريخها الذي يمتد إلى ثماني سنوات، أطلقت "إرادا" 10 مشاريع ناجحة في الإمارات، من بينها مشروع "الجادة"، أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة، وثلاث مخططات رئيسية لمجتمع "مسار" الغابي الأكثر مبيعاً، إضافة إلى مشروع "أرماني بيتش رزيدنسز" في نخلة جميرا. وفي أستراليا، تمتلك الشركة تسعة مشاريع سكنية قيد الإعداد تضم 5,000 وحدة موزعة على نيو ساوث ويلز، مما جعلها واحدة من أكبر المطورين في البلاد من حيث حجم المشاريع المستقبلية. وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع "إرادا" في الإمارات وأستراليا أكثر من 95 مليار درهم، وتشمل أكثر من 42,000 وحدة، تم تسليم أكثر من 10,000 منها بالفعل.