إجراءات جديدة في الهند لضمان حماية المستثمرين

من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تعزيز انتشار التأمين في الهند، والذي لا يزال محدوداً بنسبة 4% فقط من السكان. ولتحقيق هذه الغاية، يُرجح تقديم مشروع قانون تعديل التأمين خلال الدورة الشتوية للبرلمان. وسيشمل هذا القانون تعديلات هامة، منها تخفيف شروط تعيين المدراء للسماح للأجانب بشغل مناصب إدارية رئيسية، والسماح لشركات التأمين بتقديم خدمات التأمين على الحياة والتأمين العام معاً، وتخفيف متطلبات الملاءة المالية لتحرير رؤوس أموال شركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح القانون لوكلاء التأمين ببيع وثائق تأمين من شركات متعددة، بدلاً من قصرهم على شركة واحدة للتأمين على الحياة وأخرى للتأمين العام، وهو تقييد غير منطقي. وقد حظيت هذه التعديلات بموافقة هيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند.