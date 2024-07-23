"أي جي بي" تعزز الاستدامة في قطاع صناعة الهدايا
أعلنت شركة "أي جي بي الشرق الأوسط" "IGP Middle East"، منصة الهدايا الدولية، عن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها في سلسلة التوريد الخاصة بها في ما يتعلق بضمان صحة الكوكب على المدى الطويل، وعن دعم مجموعة من المبادرات البيئية خلال هذه العملية.
وتراقب الشركة بصمتها الكربونية باستمرار وتسعى جاهدة للحد منها عبر جميع المنتجات من خلال استخدام مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة وتحسين عمليات النقل والتخزين والتوزيع. ونجحت في تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل الكيلومترات المقطوعة من خلال اختيار المسار الأفضل مستفيدة من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما استخدمت الشركة أيضاً البيانات التاريخية لإعادة تقييم بنيتها التحتية وتكييف المتاجر المظلمة لتلبية الطلب مع تقليل انبعاثات الكربون بشكل أكبر.
ومنذ تأسيسها، قامت الشركة بتدريب أكثر من 10 آلاف مزارع وتوحيد عمليات الزراعة والتكييف والنقل، بما في ذلك التحكم في درجة الحرارة عند نقل الزهور، كما كانت الشركة أول من قدم غذاء الزهور مع الباقات، حيث تطلب من المستهلكين إضافته على أيام متبادلة، وإن هذا الابتكار الذي يضمن نضارة الزهور لمدة خمسة أيام على الأقل، ما أدى إلى زيادة رضا المستهلكين ووضع معيار جديد للصناعة.
وقد استفاد من هذه المبادرات أكثر من عشرة آلاف حرفي ومزارع، مما ساعد في توطين فئة كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على الواردات الباهظة الثمن. ومن بين النجاحات الملحوظة لهذا الدعم زراعة أصناف الزهور الغريبة عالية الجودة من قبل المزارعين المحليين، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الصادرات وتعزيز النظام البيئي الزراعي المستدام.
ومع استمرار الشركة في الابتكار ودعم مجتمعها، فإنها تضع معياراً جديداً للاستدامة والتميز في المنتجات بصناعة الهدايا.
تتميز شركة "أي جي بي الشرق الأوسط" بمجموعة مختارة بعناية من بضائع المهرجانات والهدايا والزهور الطازجة والكعك والنباتات والأطعمة الشهية والمنتجات المخصصة لجميع المناسبات والمهرجانات، وتخدم العملاء في جميع أنحاء العالم وتقوم بالتوصيل إلى أكثر من 150 دولة، ولدى مجموعة "أي جي بي الشرق الأوسط""IGP Middle East" مكاتب في الهند وسنغافورة ودبي.