"أي جي بي" تعزز الاستدامة في قطاع صناعة الهدايا

وتراقب الشركة بصمتها الكربونية باستمرار وتسعى جاهدة للحد منها عبر جميع المنتجات من خلال استخدام مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة وتحسين عمليات النقل والتخزين والتوزيع. ونجحت في تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل الكيلومترات المقطوعة من خلال اختيار المسار الأفضل مستفيدة من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما استخدمت الشركة أيضاً البيانات التاريخية لإعادة تقييم بنيتها التحتية وتكييف المتاجر المظلمة لتلبية الطلب مع تقليل انبعاثات الكربون بشكل أكبر.

ومنذ تأسيسها، قامت الشركة بتدريب أكثر من 10 آلاف مزارع وتوحيد عمليات الزراعة والتكييف والنقل، بما في ذلك التحكم في درجة الحرارة عند نقل الزهور، كما كانت الشركة أول من قدم غذاء الزهور مع الباقات، حيث تطلب من المستهلكين إضافته على أيام متبادلة، وإن هذا الابتكار الذي يضمن نضارة الزهور لمدة خمسة أيام على الأقل، ما أدى إلى زيادة رضا المستهلكين ووضع معيار جديد للصناعة.