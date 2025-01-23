أيقونة الأوبرا"بوتشيلي" يختار "بوجاتي ريزيدنسز" في دبي كمنزل جديد

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بن غاطي محمد بن غاطي: "يشرفنا أن نرحب بالفنان الأسطوري أندريا بوتشيلي في عائلة بن غاطي. إن ثقة أندريا في مجموعتنا هي شهادة على الفخامة التي لا مثيل لها والتصميم المخصص الذي تلتزم علامتنا التجارية بتقديمه لعملائنا الكرام".