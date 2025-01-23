أيقونة الأوبرا"بوتشيلي" يختار "بوجاتي ريزيدنسز" في دبي كمنزل جديد
تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي للعقارات الفاخرة، حيث جذبت مغني الأوبرا العالمي "أندريا بوتشيلي"، الذي قام بشراء منزل في "بوجاتي ريزيدنسز" من بن غاطي.
وتم التأكيد على الصفقة خلال مراسم توقيع في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاتي ديڤيلوبيرز، الذي أبرز أهمية هذه الصفقة في رفع مكانة الإمارات كمركز عالمي للعيش الفاخر والاستثمار.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بن غاطي محمد بن غاطي: "يشرفنا أن نرحب بالفنان الأسطوري أندريا بوتشيلي في عائلة بن غاطي. إن ثقة أندريا في مجموعتنا هي شهادة على الفخامة التي لا مثيل لها والتصميم المخصص الذي تلتزم علامتنا التجارية بتقديمه لعملائنا الكرام".
يقع بوجاتي ريزيدنسز من بن غاطي في منطقة الخليج التجاري، ويضم أول شاطئ خاص في المنطقة مستوحى من الريفييرا الفرنسية ومساكن ذات طابع معماري فريد. يشتمل منزل بوتشيلي على وسائل راحة متميزة مثل مسبح خاص وإطلالات بانورامية على أفق مدينة دبي.
ويؤكد اختيار عائلة بوتشيلي لمشروع بوجاتي ريزيدنسز من بن غاطي إعجابها بالبراعة المعمارية والفخامة، مما يعكس مسيرة المغني الشهيرة كواحد من أكثر الأصوات المحبوبة في عالم الأوبرا. وقد اشترى نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور مؤخراً شقة بنتهاوس في نفس المشروع مقابل 200 مليون درهم (حوالي 54.45 مليون دولار)، مما يبرز جاذبية المشروع للرموز العالمية ويعزز سمعة دبي كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة.