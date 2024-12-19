"أوهانا" و"جاكوب آند كو"تطلقان مشروعاً سكنياً فاخراً على شاطئ أبوظبي
أعلنت شركة "أوهانا" للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، عن شراكتها مع "جاكوب آند كو"، العلامة التجارية العالمية للساعات والمجوهرات الفاخرة، لإطلاق مشروع "جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينج باي أوهانا". بقيمة 4.7 مليار درهم، ومن المقرر أن يعيد المشروع تعريف الحياة الفاخرة على شاطئ البحر في أبوظبي، حيث يوفر للسكان إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ وإطلالات خلابة على البحر وتجربة على طراز المنتجعات.
يقدم المشروع تجربتين مميزتين للعيش، حيث تجمع مجموعة الفلل بين الهندسة المعمارية المتطورة وإطلالات خلابة على الشاطئ محاطة بمحمية طبيعية، في حين تتميز الشقق المطلة على الشاطئ بمساكن راقية مصممة للرفاهية ومزينة بلمسات فاخرة. تجمع كلتا التجربتين بسلاسة بين زرقة البحر الهادئة وخضرة المحمية الطبيعية والحياة البرية المتنوعة، وتوفر وسائل راحة مختارة وسط بيئة تحتفي بتناغم الطبيعة والفخامة.
يتمتع المشروع بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي في منطقة الجرف، ويتمتع بطرق اتصال لا مثيل له، ويقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي - المقرر أن يصبح الأكبر في العالم عند اكتماله. كما يتميز بموقعه المتميز من خلال الوصول المباشر إلى شارع الشيخ زايد، الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الإمارتين.
تشتمل الوحدات على شقق مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، وفيلات مكونة من ثلاث إلى ست غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس وقصور سماوية وقصور تطل على القناة وقصور على شاطئ البحر.
وقال المهندس حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: "يمثل تعاوننا مع شركة "جاكوب آند كو"، وهي شركة عالمية معروفة في مجال التحف الفنية الفاخرة الخالدة، خطوة مهمة في إعادة تعريف المعيشة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد مشروع "جاكوب آند كو. بيتش فرونت ليفينج باي أوهانا" التزامنا الراسخ بتصميم مساحات معيشية استثنائية تمزج بسلاسة بين التصميم العالمي والراحة التي لا مثيل لها وأسلوب حياة يتميز بالرقي. هذا المشروع ليس مجرد مشروع تطويري؛ بل يمثل قمة الأناقة والمعيشة الشاطئية الأيقونية، حيث يوفر للسكان وسائل راحة حديثة وتجربة معيشية لا مثيل لها".
وقال جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي في جاكوب آند كو: "نؤمن بخلق تجارب تتجاوز المألوف، ودمج التصاميم الفريدة المستوحاة من مجموعاتنا مع الفخامة التي لا مثيل لها. تتيح لنا الشراكة مع أوهانا للتطوير توسيع فلسفتنا في التميز والحرفية إلى مستوى جديد. هذا المشروع هو شهادة على رؤيتنا المشتركة لتقديم إبداعات أيقونية تلهم وتثري أنماط الحياة. نحن فخورون بإضفاء لمستنا الفاخرة المميزة على هذا المشروع الاستثنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبو ظبي على وجه الخصوص ".
ويضم المشروع مجموعة من المرافق الاستثنائية، بما في ذلك المرافق الأولى من نوعها في العالم مثل جاكوب آند كو بيتش كلاب Jacob & Co. Beach Club وجاكوب آند كو ريزيدنتس كلاب Jacob & Co. Residents Club و جاكوب آند كو سيفرونت سيكار لاونج jacob & Co. Seafront Cigar Lounge. كما سيستمتع السكان بالمرافق الصحية الحديثة والمساحات الخارجية الهادئة والعديد من التجارب الأخرى. ومن المقرر الإطلاق الرسمي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.