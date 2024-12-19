"أوهانا" و"جاكوب آند كو"تطلقان مشروعاً سكنياً فاخراً على شاطئ أبوظبي

وقال جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي في جاكوب آند كو: "نؤمن بخلق تجارب تتجاوز المألوف، ودمج التصاميم الفريدة المستوحاة من مجموعاتنا مع الفخامة التي لا مثيل لها. تتيح لنا الشراكة مع أوهانا للتطوير توسيع فلسفتنا في التميز والحرفية إلى مستوى جديد. هذا المشروع هو شهادة على رؤيتنا المشتركة لتقديم إبداعات أيقونية تلهم وتثري أنماط الحياة. نحن فخورون بإضفاء لمستنا الفاخرة المميزة على هذا المشروع الاستثنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبو ظبي على وجه الخصوص ".