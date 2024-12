"أوهانا" و"جاكوب آند كو"تطلقان مشروعاً سكنياً فاخراً على شاطئ أبوظبي

ويضم المشروع مجموعة من المرافق الاستثنائية، بما في ذلك المرافق الأولى من نوعها في العالم مثل جاكوب آند كو بيتش كلاب Jacob & Co. Beach Club وجاكوب آند كو ريزيدنتس كلاب Jacob & Co. Residents Club و جاكوب آند كو سيفرونت سيكار لاونج jacob & Co. Seafront Cigar Lounge. كما سيستمتع السكان بالمرافق الصحية الحديثة والمساحات الخارجية الهادئة والعديد من التجارب الأخرى. ومن المقرر الإطلاق الرسمي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.