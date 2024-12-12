"أوف لاين" تتوسع في الأسواق العالمية بدءاً من الإمارات

إن الذكاء الاصطناعي التوليدي في طليعة التكنولوجيا، فهو قادر على أتمتة سير العمل، وإضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة، وتمكين الحلول الإبداعية، وهو ما يثير حماسي. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته الهند في مجال التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الزراعية أمر رائع. فالشركات الناشئة لا تعمل على حل التحديات المحلية فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على بناء حلول تنافسية عالمياً. وأنا أرى مستقبلًا يقود فيه المؤسسون الهنود الابتكار في الأسواق المحرومة في جميع أنحاء العالم.