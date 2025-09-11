أوبك تحافظ على توقعاتها وتستمر في الحديث عن عجز العرض

تتوقع أوبك أن يحتاج تحالف أوبك+ إلى إنتاج حوالي 43.45 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2025 لتلبية الطلب، وهو رقم يفوق بكثير إنتاج المجموعة البالغ حوالي 42.4 مليون برميل يوميًا في أغسطس. وبالنسبة لعام 2026، تتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها الخام حوالي 43.1 مليون برميل يوميًا، مع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.38 مليون برميل يوميًا العام المقبل. كما تُبقي المجموعة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند حوالي 3.0% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مُشيرةً إلى مرونة الإنفاق الاستهلاكي والتحفيز المالي في الاقتصادات الكبرى.