أوبك تحافظ على توقعاتها وتستمر في الحديث عن عجز العرض

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها للطلب على النفط دون تغيير بعد أن وافقت على زيادة الإنتاج مرة أخرى الشهر المقبل، في تأكيد على تحول استراتيجيتها في الدفع نحو الحصول على حصة في السوق.
وتتوقع منظمة أوبك التي يقع مقرها في فيينا أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يوميا هذا العام و1.38 مليون برميل يوميا في العام المقبل، بدعم من النشاط الاقتصادي القوي في المناطق الرئيسية.
يُصرّ خبراء الصناعة على أن سوق النفط العالمية تمر بمنعطف حاسم، مع استمرار أوبك وشركائها في التكهن بعجز كبير في المعروض حتى نهاية العام وحتى عام 2026. ويُحذّر خبراء مستقلون بشكل متزايد من أن نمو المعروض - وخاصةً من المنتجين من خارج أوبك - من المرجح أن يتجاوز الطلب. وينعكس هذا التباين في الأسعار والمخزونات والضغوط المالية على منتجي النفط.
تتوقع أوبك أن يحتاج تحالف أوبك+ إلى إنتاج حوالي 43.45 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2025 لتلبية الطلب، وهو رقم يفوق بكثير إنتاج المجموعة البالغ حوالي 42.4 مليون برميل يوميًا في أغسطس. وبالنسبة لعام 2026، تتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها الخام حوالي 43.1 مليون برميل يوميًا، مع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.38 مليون برميل يوميًا العام المقبل. كما تُبقي المجموعة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند حوالي 3.0% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مُشيرةً إلى مرونة الإنفاق الاستهلاكي والتحفيز المالي في الاقتصادات الكبرى.
مع ذلك، تُجادل وكالة الطاقة الدولية (IEA) بعكس ذلك: إذ يتسارع نمو المعروض، ومن المتوقع أن يصبح تراكم المخزونات "غير مُحتمل". في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط إلى 2.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025 و2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مدفوعًا بشكل كبير ليس فقط بزيادات إنتاج أوبك+، ولكن أيضًا بتسارع إنتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا.
استجابت أسعار النفط بالفعل. يُتداول خام برنت عند مستوى 60 دولارًا للبرميل، بينما يحوم خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول مستوى 60 دولارًا. تتوقع وكالة الطاقة الدولية مزيدًا من الانخفاض: قد ينخفض خام برنت إلى متوسط 59 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2025، ثم يتراجع نحو 49 دولارًا للبرميل في أوائل عام 2026 مع ارتفاع المخزونات وتراجع الطلب. ومما يدعم رواية فائض المعروض، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، وهو ارتفاع غير متوقع، على عكس توقعات انخفاضها. ارتفعت الواردات، وانخفضت الصادرات، وتراجعت مدخلات المصافي، مما زاد من اختلال توازن العرض في ظل زيادة الطلب على التخزين.
مما يزيد من هشاشة السوق، أن أعضاء أوبك+ يتجهون بالفعل نحو إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية. ويجري عكس خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2023 من خلال زيادات تدريجية في الإنتاج من أبريل إلى سبتمبر، ومن المقرر زيادة الإنتاج مرة أخرى بدءًا من أكتوبر. ويعتقد بعض المحللين أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة منتجي النفط الصخري الأمريكيين بقدر ما هي تهدف إلى موازنة العرض والطلب. ومع ذلك، يُشكل انخفاض أسعار النفط تحديات مالية للعديد من اقتصادات أوبك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط الخام.
يواجه التجار الآن تضاربًا في الروايات. فمن جهة، قد تؤدي التوترات الجيوسياسية - من احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط - إلى تضييق الخناق على الأسواق ودفع الأسعار إلى الارتفاع. ومن جهة أخرى، تشير تراكمات المخزونات، وضعف الطلب الأمريكي الصيفي عن المتوقع، وتوقعات نمو الاستهلاك المتواضع، إلى فائض في المعروض في السوق مستقبلًا. ويكمن الخطر في أن فائض المعروض وتراجع الأسعار سيختبران وحدة أوبك+، لا سيما مع استمرار أعضاء مثل كازاخستان في تجاوز حصص الإنتاج، مما يثير توترات داخلية.
قال مراقبو السوق إن توقعات أوبك بعجز في المعروض قد تتحقق إذا ارتفع الطلب بشكل مفاجئ أو إذا اشتدت الاضطرابات الجيوسياسية. لكن المسار الأكثر ترجيحًا، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هو تضخم المخزونات، وضغط الأسعار، وصراع محتدم بين المنتجين الساعين إلى تحقيق الإيرادات وفائض السوق المتزايد.