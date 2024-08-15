"أندروميدا" تسجل نمواً استثنائياً وتدخل سوق الشرق الأوسط
أعلنت شركة "أندروميدا" للمبيعات والتوزيع - الشبكة الرائدة والمتخصصة في توزيع القروض في الهند - عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي خطوة مدعومة بأدائها المحلي الاستثنائي.
وسجلت الشركة نمواً بنسبة 23% في صرف القروض، حيث بلغت 9,048 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024. وكان هذا النمو الملحوظ مدفوعاً في الأساس بشريحة قروض الإسكان، والتي زادت بنسبة تزيد عن 22% إلى ما يقرب من 4,070 مليون دولار في السنة المالية 2024 من 3,336 مليون دولار في السنة المالية 2023.
كما شهد قطاع القروض مقابل العقار نمواً كبيراً، حيث ارتفعت المبالغ المدفوعة إلى 2,973 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 10.33% مقارنة بـ 2,695 مليون دولار في العام السابق. وتؤكد هذه الأرقام على الأداء القوي لشركة "أندروميدا" وتعزز مكانتها كأكبر شبكة لتوزيع القروض في الهند.
تأسست شركة "أندروميدا" في عام 1991، وتطورت من كونها شركة مبيعات مباشرة لصالح سيتي بنك إلى شركة تقدم خدمات مالية متنوعة. وتشمل محفظة الشركة القروض المنزلية والقروض مقابل العقارات والقروض الشخصية وقروض الأعمال وغيرها من المنتجات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك "أندروميدا"، من خلال مجموعة شركاتها في توزيع التأمين والصناديق المشتركة.
وبناءً على هذا النجاح المحلي، تعمل "أندروميدا" الآن على التوسع في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة "ويلث لينك سولسوشنز" "Wealth Link Solutions". يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تلبية احتياجات قروض الإسكان لسكان المنطقة من الهنود غير المقيمين والذين يبلغ عددهم حوالي 9.55 مليون نسمة. تمثل هذه الفئة الديموغرافية سوقاً كبيراً لمنتجات وخدمات قروض الإسكان التي تقدمها "أندروميدا".
وفي تصريح له، قال "سانديب لالواني"، مدير "أندروميدا": "لقد أرسى أداؤنا المحلي الاستثنائي الأساس لاستكشاف فرص جديدة. يمثل الشرق الأوسط، بمجتمعه الكبير من الهنود غير المقيمين، سوقاً واعداً لخدمات قروض الإسكان الخاصة بنا. بالتعاون مع "ويلث لينك سولسوشنز"، يسعدنا توسيع خبراتنا في توزيع قروض الإسكان للهنود غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول مصممة خصيصاً لهم".
وأعربت "نيلام فيرما"، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة "ويلث لينك سولسوشنز"، عن سعادتها بهذا التعاون: "نحن سعداء بالتعاون مع أندروميدا حيث يمكن الاستفادة من معرفتنا بسوق الشرق الأوسط وعلاقاتنا القوية ضمن مجتمع الهنود غير المقيمين. سيمكننا هذا التعاون من تزويد الهنود غير المقيمين بأفضل خيارات قروض الإسكان وضمان حصولهم على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه للاستثمار في العقارات في الهند".
وأضافت فاطمة قاسمي، المديرة الإدارية والمؤسسة المشاركة لشركة "ويلث لينك سولسوشنز" قائلة: "غالباً ما يواجه الوافدون الهنود في الشرق الأوسط تحديات عند تأمين قروض الإسكان للعقارات في الهند. ويهدف تعاوننا مع أندروميدا إلى تبسيط هذه العملية وتوفير سهولة الوصول إلى حلول القروض السكنية المخصصة وتوفير الأسعار التنافسية والخدمة الفعّالة. ونحن سعداء بجعل الاستثمار العقاري في الهند أكثر سهولة وراحة لعملائنا من الوافدين الهنود".
ويتجلى انتشار "أندروميدا" الواسع في الهند من خلال شبكتها الاستثنائية: أكثر من 4000 موظف، و 450 فرعاً وشبكة وكلاء تضم أكثر من 25000 وكيل. ويؤكد هذا الوجود الواسع على قدرة "أندروميدا" على تقديم خدمات قروض الإسكان من الدرجة الأولى لجمهور أوسع.