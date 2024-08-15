"أندروميدا" تسجل نمواً استثنائياً وتدخل سوق الشرق الأوسط

وسجلت الشركة نمواً بنسبة 23% في صرف القروض، حيث بلغت 9,048 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024. وكان هذا النمو الملحوظ مدفوعاً في الأساس بشريحة قروض الإسكان، والتي زادت بنسبة تزيد عن 22% إلى ما يقرب من 4,070 مليون دولار في السنة المالية 2024 من 3,336 مليون دولار في السنة المالية 2023.