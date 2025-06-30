أمان المراهقين الرقمي في الإمارات: حماية بلا تجسس

يواجه العديد من أولياء الأمور تحديات جديدة وغير مألوفة في تربية الأبناء في عالم رقمي بالدرجة الأولى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة المراهقين على الإنترنت دون انتهاك خصوصيتهم. وبينما يتنقل الأبناء عبر منصات اجتماعية معقدة وتدفقات لا نهائية من المحتوى، يتساءل الأهل: كيف يمكنني إرشادهم دون تجاوز الحدود؟

هذا السؤال بات يشكل طريقة تطوير منصات كبرى مثل تيك توك وسناب شات لميزات الأمان، ليس فقط لحماية المراهقين، بل أيضاً لمساعدة العائلات على بناء فهم مشترك للرفاهية الرقمية.

قال إيلونغا مبايانا، رئيس برامج السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا في تيك توك لصحيفة "خليج تايمز": "الأمر لا يتعلق بالتجسس، بل بمشاركة تجربتك مع ابنك المراهق. هذه الأدوات تهدف إلى بدء الحوار، لنسأل: ما الذي تمر به؟ ما هي مخاوفك؟"

ومن بين الميزات الرئيسية في تيك توك لدعم هذا التوجه ميزة "الربط العائلي" Family Pairing، التي تتيح للأهل ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين بموافقتهم ومعرفتهم. يمكن للأهل حينها تحديد أوقات استخدام الشاشة، وتطبيق فلاتر على المحتوى، ومراقبة من يتابعهم أو يتابعونه، وتلقي إشعارات عند الإبلاغ عن محتوى ضار. وأكد مبايانا: "أنتم تفعلون ذلك معًا. الهدف هو تجربة المنصة سوياً وليس مراقبتها".

أما سناب شات، فقد أعاد تصميم مركز الأمان العائلي Family Safety Hub لمساعدة الأهل على فهم عادات أبنائهم الرقمية ودعمهم بشكل أفضل. وقد تغيرت اللغة من "موقع الأهل" إلى "مركز العائلة" للدلالة على أن السلوك الآمن مسؤولية مشتركة بين الكبار والمراهقين. ومن أبرز ميزات المركز أن الأهل يمكنهم معرفة من يتواصل معه أبناؤهم دون الاطلاع على محتوى المحادثات، في توازن بين الإشراف واستقلالية الأبناء، لبناء الثقة بدلاً من التوتر.