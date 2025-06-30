أمان المراهقين الرقمي في الإمارات: حماية بلا تجسس

يواجه العديد من أولياء الأمور تحديات جديدة وغير مألوفة في تربية الأبناء في عالم رقمي بالدرجة الأولى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة المراهقين على الإنترنت دون انتهاك خصوصيتهم. وبينما يتنقل الأبناء عبر منصات اجتماعية معقدة وتدفقات لا نهائية من المحتوى، يتساءل الأهل: كيف يمكنني إرشادهم دون تجاوز الحدود؟
هذا السؤال بات يشكل طريقة تطوير منصات كبرى مثل تيك توك وسناب شات لميزات الأمان، ليس فقط لحماية المراهقين، بل أيضاً لمساعدة العائلات على بناء فهم مشترك للرفاهية الرقمية.
قال إيلونغا مبايانا، رئيس برامج السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا في تيك توك لصحيفة "خليج تايمز": "الأمر لا يتعلق بالتجسس، بل بمشاركة تجربتك مع ابنك المراهق. هذه الأدوات تهدف إلى بدء الحوار، لنسأل: ما الذي تمر به؟ ما هي مخاوفك؟"
ومن بين الميزات الرئيسية في تيك توك لدعم هذا التوجه ميزة "الربط العائلي" Family Pairing، التي تتيح للأهل ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين بموافقتهم ومعرفتهم. يمكن للأهل حينها تحديد أوقات استخدام الشاشة، وتطبيق فلاتر على المحتوى، ومراقبة من يتابعهم أو يتابعونه، وتلقي إشعارات عند الإبلاغ عن محتوى ضار. وأكد مبايانا: "أنتم تفعلون ذلك معًا. الهدف هو تجربة المنصة سوياً وليس مراقبتها".
أما سناب شات، فقد أعاد تصميم مركز الأمان العائلي Family Safety Hub لمساعدة الأهل على فهم عادات أبنائهم الرقمية ودعمهم بشكل أفضل. وقد تغيرت اللغة من "موقع الأهل" إلى "مركز العائلة" للدلالة على أن السلوك الآمن مسؤولية مشتركة بين الكبار والمراهقين. ومن أبرز ميزات المركز أن الأهل يمكنهم معرفة من يتواصل معه أبناؤهم دون الاطلاع على محتوى المحادثات، في توازن بين الإشراف واستقلالية الأبناء، لبناء الثقة بدلاً من التوتر.
قالت جواهر عبد الحميد، رئيسة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سناب: "منذ البداية، صُمم سناب شات ليكون منصة آمنة وخاصة، وجعلنا سلامة المستخدمين أولوية أساسية. مركز الأمان العائلي يعكس التزامنا بتمكين العائلات في المنطقة بالأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة لأبنائهم، مع احترام خصوصية المراهقين".
ويضم المركز الجديد أسئلة شائعة مبسطة، وشروحات للميزات، وأدلة قابلة للتنزيل، وفيديوهات تعليمية متجددة تواكب تطور المنصة.
لكن رغم أهمية هذه الأدوات، يؤكد خبراء الصحة النفسية أن التقنية ليست سوى جزء من الحل. ترى الدكتورة جنى بو رسلان، محاضرة في علم النفس التربوي وصانعة محتوى، أن السلامة تبدأ بالحوار لا بالتحكم: "المجال الرقمي أصبح جزءاً من عالمهم. ليس المهم فقط كم الوقت الذي يقضونه، بل كيف يستخدمونه: هل يمررون المحتوى بشكل سلبي أم يتعلمون بنشاط؟"
وتحث الأهل على التفاعل مع اهتمامات أبنائهم بدلاً من فرض القيود بمعزل عنهم: "استخدموا المنصات سوياً، ابنوا روابط وشاركوا الأفكار. الهدف ليس المنع، بل الاستكشاف الموجه".
ويحتفظ كثير من المراهقين بخصوصية تجاربهم الرقمية ليس لأن لديهم ما يخفونه، بل خوفاً من الحكم عليهم أو العقاب أو سوء الفهم. تقول بو رسلان: "المراهقون يستكشفون هويتهم ويبحثون عن التقدير والاعتراف عبر الإنترنت. إذا رد الأهل بالقوة أو العقاب بدلاً من الفهم، يتعمق السر".
وتوصي بملاحظة علامات مثل الانسحاب المفاجئ، أو تغير الأداء الدراسي، أو زيادة الحماية على أجهزتهم، وتقول: "قل له: لاحظت أنك صرت هادئاً مؤخراً، هل هناك ما يشغلك؟ شاركه تجاربك. اجعلها حواراً لا مواجهة".
في النهاية، قد توفر المنصات الأدوات، لكن العمل الأهم يبدأ في المنزل عبر الثقة والتعاطف والحوار الصادق. تقول بو رسلان: "لسنا فقط نحميهم من الإنترنت، بل نعلمهم كيف يعيشون فيه بثقة ووعي".