"أليك القابضة" تنهي طرحها الأولي عند الحد الأعلى للسعر وتجمع 1.4 مليار درهم

أعلنت شركة أليك القابضة، اليوم الأربعاء، عن السعر النهائي لطرحها العام الأولي، حيث حددت السعر عند الحد الأعلى وهو 1.4 درهم للسهم، لتجمع 1.4 مليار درهم.
أعلنت مجموعة الهندسة والإنشاءات أن الاكتتاب العام الأولي قد فاق المعروض بشكل كبير، مما جذب طلبًا قويًا من المستثمرين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب حوالي 30 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار أمريكي)، مما أدى إلى تغطية اكتتاب تجاوزت 21 ضعفًا في جميع شرائح الاكتتاب.
وهذا هو أكبر طرح عام أولي في قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق - من حيث القيمة والحجم - وأول طرح عام أولي في القطاع منذ أكثر من 15 عامًا.
وتبلغ القيمة السوقية المتوقعة لشركة أليك القابضة عند إدراجها في سوق دبي المالي 7 مليارات درهم (1.91 مليار دولار).
طرحت مؤسسة دبي للاستثمار مليار سهم، أي ما يعادل 20% من رأس مال شركة أليك. ويسيطر صندوق دبي السيادي على الحصة المتبقية البالغة 80% في الشركة.
قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة، إن الطرح العام الأولي شهد طلبًا قويًا واهتمامًا ملحوظًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين ذوي الكفاءة العالية. وأضاف: "يشير هذا الإقبال القوي أيضًا إلى ثقة أوسع من المستثمرين بقطاع البناء في المنطقة، مدعومًا بخطط وطنية طموحة ومجموعة قوية من المشاريع التحويلية".
ومن المتوقع أن تقوم أليك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، وأرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026، على أن يتم سداد الدفعة الأولى في أكتوبر 2026 والدفعة الثانية في أبريل 2027.
وتتوقع الشركة بعد ذلك توزيع أرباح نقدية على أساس نصف سنوي (في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام)، مع نسبة توزيع أدنى تبلغ 50% من صافي الربح المحقق خلال الفترة المالية ذات الصلة.
ومن المتوقع حالياً أن يتم الانتهاء من الطرح والقبول في 15 أكتوبر 2025، تحت الرمز "أليك" في سوق دبي المالي (DFM).
عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني بنكًا رئيسيًا لاستلام الاكتتابات. كما عُيّن كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المجتمعي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو كبنوك لاستلام الاكتتابات.