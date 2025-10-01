"أليك القابضة" تنهي طرحها الأولي عند الحد الأعلى للسعر وتجمع 1.4 مليار درهم

قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة، إن الطرح العام الأولي شهد طلبًا قويًا واهتمامًا ملحوظًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين ذوي الكفاءة العالية. وأضاف: "يشير هذا الإقبال القوي أيضًا إلى ثقة أوسع من المستثمرين بقطاع البناء في المنطقة، مدعومًا بخطط وطنية طموحة ومجموعة قوية من المشاريع التحويلية".