"أليف كابيتال" تستحوذ على 25% من "سانيبكس" لتعزيز استراتيجيتها الاستثمارية
أعلنت "أليف كابيتال"، شركة إدارة الاستثمارات الخاصة التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، عن استحواذها على حصة نسبتها 25% في مجموعة "سانيبكس"، المورد الرائد لمنتجات نمط الحياة في الإمارات.
وجاء هذا الاستثمار عقب استثمار شركة "أليف" في قطاع تجارة الحيوانات الأليفة في الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى توظيف رأس المال في شركات رائدة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتُقدم "سانيبكس" حلولاً متكاملة وعالية الجودة للحمامات والمطابخ والأسطح والإضاءة والأماكن الخارجية، وتلبي احتياجات مختلف العملاء من الأفراد والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه. وتتمتع المجموعة بحضور واسع في أكثر من 30 دولة، عبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز التوزيع والشركاء التجاريين. وتسيطر "سانيبكس" على حصة سوقية رائدة بفضل علامتها التجارية المحلية للحمامات "باجنوديزاين" (Bagnodesign)، وتواصل توسّعها في فئات جديدة مثل أجهزة المطابخ والأثاث الخارجي.
وقالت هدى اللواتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "أليف كابيتال":
"يسرّنا الإعلان عن استثمار "أليف كابيتال" في مجموعة "سانيبكس". إن ريادتها للسوق، وفريق إدارتها الكفؤ، وسجلّها الحافل، وإمكانات نموها العالية، تجعلها خياراً مثالياً لاستراتيجيتنا الاستثمارية. ونتطلع إلى العمل مع "داريل" ومجموعة "سانيبكس" لدعم مسيرة نجاحها وتعزيز مكانتها الريادية. وبينما تتأهب علامة "باجنوديزاين" لمزيد من النمو ودخول أسواق جديدة، نتوقع أيضاً تحقيق نمو كبير من خط إنتاج أجهزة المطبخ "بيسترو" ومنتجات الأثاث الخارجي "جيمخانا".
وقال "داريل باركر"، المؤسس والمدير العام لمجموعة "سانيبكس": "نحن سعداء بانضمام "أليف كابيتال" كشريك استراتيجي لنا. ستُسهم خبرتهم الواسعة في دعم رؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد وخطط التوسّع الطموحة. وتؤكد مجموعة "سانيبكس" التزامها الراسخ بالحفاظ على تميز علامتها التجارية في مختلف الفئات، وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها. وبالنظر إلى عام 2025، نشعر بحماس كبير تجاه عدد من التطورات الرئيسية، منها افتتاح صالات عرض جديدة في الإمارات وقطر، وإطلاق مركز تصميم رائد على طريق شاطئ جميرا. وستلبي هذه المساحة الجديدة احتياجات مصممي الديكور الداخلي والمطورين، بالإضافة إلى قطاع الرفاهية بشكل عام. نحن نقدم عرضاً متكاملاً صُمّمَ خصيصاً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا، وتقديم تجارب استثنائية لجميع عملائنا".
جاء استثمار "أليف" في "سانيبكس" في وقت هام، حيث يواصل سوق العقارات في الإمارات، وخاصة قطاع الرفاهية، إظهار زخم قوي، مما يعزز نمو موردي منتجات نمط الحياة الراقية.
وسيُسفر هذا الاستثمار عن انضمام هدى اللواتي، مؤسسة ورئيسة "أليف كابيتال" التنفيذية، و"جاراف وادوا"، المدير الإداري، إلى مجلس إدارة "سانيبكس". وسيشارك كلاهما خبراتهما الواسعة لدعم توسّع الشركة ومسيرة نموها في السوق.
وعملت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط" (PwC Middle East) كمستشار مالي حصري لعمليات الدمج والاستحواذ لصالح مساهمي "سانيبكس" في هذه الصفقة. كما قدّمت شركة "كلايد آند كو" (Clyde & Co) الاستشارات القانونية لمساهمي "سانيبكس"، بينما مثّلت شركة "لاثام آند واتكينز" (Latham & Watkins) "أليف كابيتال" في هذا الجانب.