"أليف كابيتال" تستحوذ على 25% من "سانيبكس" لتعزيز استراتيجيتها الاستثمارية

وقال "داريل باركر"، المؤسس والمدير العام لمجموعة "سانيبكس": "نحن سعداء بانضمام "أليف كابيتال" كشريك استراتيجي لنا. ستُسهم خبرتهم الواسعة في دعم رؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد وخطط التوسّع الطموحة. وتؤكد مجموعة "سانيبكس" التزامها الراسخ بالحفاظ على تميز علامتها التجارية في مختلف الفئات، وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها. وبالنظر إلى عام 2025، نشعر بحماس كبير تجاه عدد من التطورات الرئيسية، منها افتتاح صالات عرض جديدة في الإمارات وقطر، وإطلاق مركز تصميم رائد على طريق شاطئ جميرا. وستلبي هذه المساحة الجديدة احتياجات مصممي الديكور الداخلي والمطورين، بالإضافة إلى قطاع الرفاهية بشكل عام. نحن نقدم عرضاً متكاملاً صُمّمَ خصيصاً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا، وتقديم تجارب استثنائية لجميع عملائنا".