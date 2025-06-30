ألمنيوم منخفض الكربون في الإمارات بتقنية صهر متطورة في الطويلة

أعلنت "الإمارات العالمية للألمنيوم"، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بدء إنتاج المعادن الساخنة في خلايا الاختزال التجريبية لتقنية "إي إكس"، وهي الجيل التالي من تكنولوجيا صهر الألمنيوم التابعة للشركة.

ويشكل المشروع التجريبي في الطويلة خطوة أساسية في إعداد التكنولوجيا للتصنيع على نطاق واسع، مما يجعل المشروع أساساً رئيسياً لنمو إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون في المستقبل.

صُممت خلايا الاختزال EX من EGA لإنتاج المزيد من الألمنيوم بطاقة أقل لكل طن وانبعاثات أقل. توفر خلايا الاختزال EX إنتاجية أعلى لكل متر مربع مقارنةً بأحدث تقنياتنا DX+ Ultra.

ومن المتوقع أن تعمل تقنية الجيل القادم على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكل طن من الألومنيوم المنتج بنحو خمسة في المائة بالنسبة للمتغير الأكثر إنتاجية وحوالي 12 في المائة بالنسبة للمتغير الأقل استهلاكاً للطاقة.

تعتبر تقنية DX+ Ultra بالفعل واحدة من أكثر تقنيات الصهر كفاءة في صناعة الألومنيوم العالمية.

سيُستخدم هذا المشروع التجريبي أيضاً لإثبات أحدث قدرات الصناعة 4.0 في صناعة الألمنيوم. سيتم تطبيق جميع حالات استخدام الصناعة 4.0 الحالية لشركة EGA في هذه التقنية الجديدة، وتعمل الشركة على تطوير قدرات رقمية متطورة جديدة تُركز على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة.

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يُمثل إنتاج أول معدن ساخن من خلايا الاختزال بتقنية EX إنجازاً هاماً لريادتنا التكنولوجية ونمونا المستقبلي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. هدفنا هو توسيع إنتاجنا من الألمنيوم الأولي باستخدام أحدث تقنيات صهر الألمنيوم وأكثرها ذكاءً، لبناء مصهر المستقبل، وتعزيز قيمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال شراكات تقنيات الصهر حول العالم."

طورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) تقنيتها الخاصة لصهر الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 35 عاماً. واستخدمت الشركة تقنيتها الخاصة في كل توسعة لمصهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت بتحديث جميع خطوط إنتاجها القديمة.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ترخص تكنولوجيا عملياتها الأساسية دولياً، في صفقة مع شركة ألمنيوم البحرين في عام 2016 لاستخدامها في مشروع توسعة خط الإنتاج السادس للشركة البحرينية.

EX هي تقنية الصهر من الجيل العاشر لشركة EGA. بدأ بناء أحواض الصهر التجريبية أواخر عام 2024.

أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) تحوّلها الرقمي في عام 2021 لتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة، والمرونة، والسرعة، وتحسين السلامة والاستدامة. ومنذ ذلك الحين، طبّقت الشركة أكثر من 80 حالة استخدام للثورة الصناعية الرابعة، محققةً بذلك أثراً مالياً يقارب 100 مليون دولار.