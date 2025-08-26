أكاديمية شرطة دبي تطلق برنامج ماجستير الأمن السيبراني

أطلقت أكاديمية شرطة دبي برنامج ماجستير جديد في الأمن السيبراني، وهو برنامج مدته عام واحد، برسوم دراسية تبلغ 60 ألف درهم. يبدأ البرنامج، المفتوح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، في ديسمبر، وهو الأول من نوعه بين كليات الشرطة في العالم العربي.
صرحت الدكتورة ابتسام العوضي، مديرة الدراسات العليا في أكاديمية شرطة دبي، بأن البرنامج سيُقدم على مدار عام دراسي واحد، يتألف من ثلاثة فصول دراسية وفصل دراسي صيفي. وأضافت: "سيركز برنامج الماجستير على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والإدارة، والأدلة الجنائية الرقمية، والبنية التحتية الرقمية والأمن، والبحث العلمي والنشر".
القبول مفتوح للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون أو العلوم الأمنية أو مجال ذي صلة من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الأمن السيبراني.
يشترط على المتقدمين استيفاء شروط إجادة اللغة الإنجليزية، بما في ذلك الحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار IELTS، أو 5.5 في اختبار TOEFL CBT، أو 550 في اختبار TOEFL IBT، أو الحصول على شهادة من مؤسسة تعليمية تُدرّس باللغة الإنجليزية في بلد تُعدّ الإنجليزية لغته الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرشحين اجتياز امتحان أكاديمي ومقابلة شخصية.
على عكس البرامج الأكاديمية الأخرى للشرطة والتي تستغرق عادة من سنتين إلى ثلاث سنوات، تتطلب هذه الدرجة 30 ساعة معتمدة وهي مصممة لإكمالها في عام واحد فقط.
قال الدكتور سعيد الراشدي، خبير الأمن السيبراني، إن الدورة صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. وأضاف: "طُوّر البرنامج بمساهمة مباشرة من سوق العمل، وسيكون أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين في هذا المجال. وسيستحوذ التدريب العملي على الحصة الأكبر، مدعومًا بالدراسة النظرية".
لعبت شرطة دبي دوراً بارزاً في معالجة الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة، مع وجود بنية تحتية راسخة متخصصة في تحقيقات الجرائم الرقمية: يتعاون مركز تحليل البيانات الجنائية مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحديد النقاط الساخنة الإجرامية والتنبؤ بالتهديدات الإلكترونية.
نجحت الشرطة في تعطيل عمليات احتيال إلكتروني متطورة. في إحدى الحالات، تمكنت وحدات الاستخبارات الإلكترونية من تعقب عصابة إجرامية متورطة في عملية احتيال بمليارات الدراهم باستخدام أنظمة تتبع إلكترونية متطورة.
قد يجد خريجو برنامج ماجستير الأمن السيبراني أنفسهم مؤهلين لدعم هذه المهام. وأشار مسؤولو الأكاديمية إلى أنه من المرجح أن تُتاح فرص عمل في قطاع الأمن السيبراني، ويمكن النظر في طلبات من يثبتون جدارتهم خلال البرنامج لشغل وظائف في قسم الأمن السيبراني بشرطة دبي.
تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية، ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى ما بين 15 إلى 20 طالباً.