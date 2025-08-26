أكاديمية شرطة دبي تطلق برنامج ماجستير الأمن السيبراني

يشترط على المتقدمين استيفاء شروط إجادة اللغة الإنجليزية، بما في ذلك الحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار IELTS، أو 5.5 في اختبار TOEFL CBT، أو 550 في اختبار TOEFL IBT، أو الحصول على شهادة من مؤسسة تعليمية تُدرّس باللغة الإنجليزية في بلد تُعدّ الإنجليزية لغته الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرشحين اجتياز امتحان أكاديمي ومقابلة شخصية.

