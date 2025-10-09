أكاديمية دبي الدولية أول مدرسة معتمدة من سامسونج في المنطقة

كما ستشهد الشراكة تأسيس مختبر "الذكاء الاصطناعي من سامسونج" في أكاديمية دبي الدولية، والمجهز بأحدث التقنيات لدعم المشاريع الغامرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وتقنيات الواقعين المعزز والافتراضي، والتصميم الإبداعي. وسيستكشف الطلاب مجموعة أدوات سامسونج مثل "حل المسائل الرياضية" و"المساعد في تدوين الملاحظات" و"المساعد في التصفح" و"من الرسم إلى الصورة"، مع الاستفادة من المزايا التفاعلية مثل قلم S Pen وتقنية DeX لتعزيز التفاعل والابتكار.