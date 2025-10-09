أكاديمية دبي الدولية أول مدرسة معتمدة من سامسونج في المنطقة

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عن توقيع مذكرة تفاهم بارزة مع أكاديمية دبي الدولية (DIA) في تلال الإمارات، تم بموجبها اعتماد الأكاديمية كأول "مدرسة معتمدة من سامسونج" في المنطقة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم الرقمي، كما تتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
كجزء من هذه المبادرة، ستدمج أكاديمية دبي الدولية أجهزة سامسونج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة التعلم اليومية، بهدف إنشاء فصول دراسية ديناميكية تُشجع على الإبداع والتعاون وحل المشكلات. وسيتبنى أكثر من 200 طالب أجهزة "جالاكسي تاب" كأدواتهم التعليمية الأساسية، في حين سيخضع 20 معلماً لتدريب متخصص ضمن برنامج "المعلم المعتمد من سامسونج" لدمج الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي بسلاسة في المناهج الدراسية.
كما ستشهد الشراكة تأسيس مختبر "الذكاء الاصطناعي من سامسونج" في أكاديمية دبي الدولية، والمجهز بأحدث التقنيات لدعم المشاريع الغامرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وتقنيات الواقعين المعزز والافتراضي، والتصميم الإبداعي. وسيستكشف الطلاب مجموعة أدوات سامسونج مثل "حل المسائل الرياضية" و"المساعد في تدوين الملاحظات" و"المساعد في التصفح" و"من الرسم إلى الصورة"، مع الاستفادة من المزايا التفاعلية مثل قلم S Pen وتقنية DeX لتعزيز التفاعل والابتكار.
وقال دو هي لي، رئيس شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: "إن التعليم هو أساس الابتكار. ومن خلال برنامج المدارس المعتمدة من سامسونج، نزوّد المعلمين والطلاب بالأدوات التي تمكّنهم من الازدهار في عالم رقمي بالدرجة الأولى، مع دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031."
وأضافت بونام بوجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "إنوفنتشرز للتعليم": "إن اعتماد أكاديمية دبي الدولية كمدرسة معتمدة من سامسونج يعزز رؤيتنا في دمج التميز الأكاديمي مع توظيف التكنولوجيا الهادفة. هذه الشراكة ستمكّن طلابنا من الابتكار والتفوّق في عالم سريع التطور."
ويهدف برنامج المدارس المعتمدة من سامسونج إلى الاعتراف بالمؤسسات التعليمية التي تُظهر تميزاً في تبنّي التكنولوجيا والابتكار. ومع هذا التطور الأخير، تواصل سامسونج بناء شبكة عالمية من المدارس الجاهزة للمستقبل، حيث يكون الابتكار والذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد مواد دراسية.