"أشد صدمة منذ جيل".. تقرير دولي يحذر من تفكك سلاسل الإمداد وانهيار "أوهام" بدائل النفط

“الأحداث التي بدأت في الساعات الأولى من يوم 28 فبراير 2026، تمثل أشد صدمة نظامية للنظام الاقتصادي العالمي في جيل،” وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة واصل وواصل، وهي شركة استراتيجيات قانونية جيوسياسية تقدم المشورة لمجالس إدارة شركات فورتشن 500 بشأن المخاطر التجارية الناجمة عن الصراعات.

يحذر التقييم السري، الصادر بعد ساعات فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استباقية على البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية، من أن العالم قد دخل “مسرحًا لحرب تقليدية نشطة” مع عواقب متتالية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار السيبراني والتمويل عبر الحدود.

وفقًا للدراسة، فقد حطمت الحملة العسكرية الافتراضات الراسخة منذ فترة طويلة حول احتواء صراعات الشرق الأوسط. ويضيف التقرير أن رد إيران’ قد “أقلم” الأزمة بالفعل، مع الإبلاغ عن حطام صواريخ واعتراضات في جميع أنحاء الإمارات والبحرين وقطر والأردن، مما يضع ممرات الشحن الخليجية والمراكز التجارية “مباشرة في مرمى النيران.”

الخطر الاقتصادي العالمي الأكثر إلحاحًا هو الطاقة. يشير التقرير إلى أن مضيق هرمز — الشريان النفطي الأكثر أهمية في العالم’ — أصبح الآن عرضة للاضطراب غير المتماثل. يمر حوالي 20 مليون برميل من السوائل البترولية و20 بالمائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عبر هذه النقطة الحرجة يوميًا. ويؤكد التقرير أن أي إغلاق سيكون كارثيًا، خاصة وأن الثقة في الطرق البرية البديلة هي “وهم خطير،” حيث تبلغ القدرة الالتفافية المشتركة بين السعودية والإمارات حوالي 2.6-3 مليون برميل يوميًا فقط، وهو أقل بكثير من الاحتياجات العالمية.

بدأ مؤمنو الشحن البحري بالفعل في رفع رسوم المخاطر الحربية في جميع أنحاء الخليج والبحر الأحمر. ويحذر المؤلفون من أن الشركات يجب أن تتوقع “ارتفاعات باهظة وقصيرة الأجل في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب،” وهي تكاليف اعتبرتها المحاكم تاريخيًا “نفقات احترازية،” غير قابلة للاسترداد حتى لو كانت مرتبطة بالصراع.

تتفكك سلاسل الإمداد العالمية في الوقت نفسه. وقد أجبر إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وإشعارات NOTAM الأوسع نطاقًا فوق إيران والعراق الطيران التجاري على تحويلات مكلفة، بينما يتم تحويل مسار سفن الحاويات لآلاف الأميال حول رأس الرجاء الصالح، مما “يستوعب كميات هائلة من سعة السفن العالمية” ويضمن ازدحامًا شديدًا في الموانئ من الهند إلى سريلانكا.