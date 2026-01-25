أسواق 2026: الجيوسياسة تعيد رسم خريطة الاستثمار وتتجاوز الثوابت الاقتصادية

تدخل الأسواق المالية عام 2026 تحت ضغط مألوف ولكنه مكثف: الهيمنة المتزايدة للجيوسياسة على عملية اكتشاف الأسعار. لطالما قامت الأسواق بتسعير حالات عدم اليقين، وبالتالي فإن وجود المخاطر في حد ذاته ليس أمراً جديداً، ومع ذلك، فإن السرعة والنطاق اللذين تتردد بهما الروايات السياسية الآن عبر فئات الأصول هما أمر غير مسبوق، مما تسبب في زيادة الإجراءات الاحترازية.
إن التقاء البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وبداية موسم الأرباح، واتساع علاوة المخاطر الجيوسياسية، ترك المستثمرين يتنقلون في مشهد سوقي أصبح متفاعلاً بشكل متزايد مع العناوين الرئيسية بدلاً من العوامل الأساسية. ومن تجدد المناقشات حول طموحات الولايات المتحدة للاستحواذ على جرينلاند، إلى مخاطر إعادة تشكيل الأنظمة في الشرق الأوسط في أعقاب سقوط مادورو في فنزويلا، والتوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فإن الخلفية العالمية مزدحمة بشكل غير عادي بالصدوع السياسية.
تظهر هذه الضغوط في لحظة وصلت فيها أسعار الأصول بالفعل إلى مستويات ممتدة؛ حيث يظل الذهب مرتفعاً بوضوح فوق العتبات التاريخية متجاوزاً مستوى 4,500، والفضة تتقدم في هيكل أسي (exponential) حاد، بينما ارتد النفط الخام نحو مستوى 60 وسط ارتفاع الطلب على التحوط، وتختبر مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مع فقدان ملحوظ للزخم. وحتى الدولار الأمريكي، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يضعف وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة، يظل ثابتاً مع استمراره في استمداد الدعم من الطلب على الملاذات الآمنة. والنتيجة هي سوق أصبحت فيها التقلبات هيكلية.
في مثل هذه الظروف، تفقد القناعات الاتجاهية التقليدية قوتها. يتم تشكيل الأسواق بدرجة أقل من خلال السرديات الاقتصادية الخطية، وبشكل أكبر من خلال التحولات المفاجئة في النبرة السياسية، مما يجبر المستثمرين على إعطاء الأولوية لاحتواء المخاطر بدلاً من التنبؤ.
تقول رزان هلال، محللة السوق وحاصلة على شهادة CMT في FOREX.com: "فترات مثل هذه تكشف حدود التوقعات المحضة. عندما يكون حراك السعر ممتداً ويمكن للعناوين الرئيسية أن تعكس المشهد بين عشية وضحاها، يصبح التعرض المنضبط وتخطيط السيناريوهات أكثر قيمة من كون المرء (على حق) بشأن الاتجاه".
يظهر هذا التحول بوضوح عبر فئات الأصول؛ فالمعادن الثمينة، التي اعتُبرت لفترة طويلة مستفيدة من القلق الجيوسياسي، تظهر مسارات سعرية حادة بشكل متزايد. وقد جذب دور الفضة المزدوج كأصل نقدي وصناعي اهتماماً خاصاً، حيث تتقدم نحو منطقة المئات الثلاثة، لكن الاتجاهات الأسية تأتي مع مخاطر تراجع (drawdown) متزايدة. كما أن الدخول مع الزخم في أواخر الدورة قد يكون قاسياً، مما يضع تأكيداً متجدداً على حجم المراكز، والمشاركة الانتقائية، ومستويات الخروج المحددة بوضوح. رزان هلال، محللة السوق، CMT، FOREX.com
وفي الوقت نفسه، يوضح النفط الخام التوتر بين الاضطراب الجيوسياسي قصير المدى والقوى الهيكلية طويلة المدى. وعلى الرغم من قوة الأسعار المتجددة مدفوعة بمخاوف الإمدادات ومخاطر طرق الشحن، إلا أن الإطار الأوسع متعدد السنوات يظل مقيداً. وتظهر الارتفاعات الأخيرة أكثر اتساقاً مع سلوك التحوط ضد الاتجاه العام بدلاً من كونها تحولاً مؤكداً في رواية العرض الأساسية.
وتحكي الأسهم قصة حذرة مماثلة؛ حيث تظل المؤشرات الأمريكية بالقرب من مناطق قياسية - 50,000 لداو جونز، و26,300 لناسداك، و7,000 لـ S&P 500، و20 لمؤشر MSCI الإمارات - ومع ذلك، فإن إشارات التباين (divergence)، خاصة من المؤشرات ذات الثقل التكنولوجي، تشير إلى هشاشة متزايدة. ومع دوران رأس المال نحو الأصول الدفاعية، أصبحت أصداء مراحل التراجع السابقة أصعب من أن يتم تجاهلها. ويُنظر إلى الاستقرار فوق العتبات الفنية الرئيسية بشكل متزايد كشرط مسبق للثقة، وليس كأمر مسلم به.
وتضيف هلال: "ما يبرز بشكل أساسي من هذه البيئة هو الدعوة إلى ضبط النفس. يُجبر المستثمرون على مراجعة أساسيات الحفاظ على رأس المال: مستويات الإبطال (invalidation) المحددة، والتوافق بين الأطر الزمنية المتعددة، واستراتيجيات التحوط المصممة لامتصاص التقلبات. في الأسواق الحساسة للعناوين الرئيسية، تتوسع الفرص والمخاطر معاً. وأولئك القادرون على العمل بمرونة، وتعديل مراكزهم مع تطور السرديات، هم الأكثر قدرة على التنقل في الأشهر المقبلة".
ومع تكشف عام 2026، قد لا يكون التحدي المركزي للأسواق هو فك شفرة العنوان الجيوسياسي التالي، بل إدارة الثقل التراكمي لجميع تلك العناوين. وبهذا المعنى، تصبح إدارة المخاطر هي الاستراتيجية الاتجاهية الأساسية للمضي قدماً في العام المقبل.