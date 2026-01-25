أسواق 2026: الجيوسياسة تعيد رسم خريطة الاستثمار وتتجاوز الثوابت الاقتصادية

تظهر هذه الضغوط في لحظة وصلت فيها أسعار الأصول بالفعل إلى مستويات ممتدة؛ حيث يظل الذهب مرتفعاً بوضوح فوق العتبات التاريخية متجاوزاً مستوى 4,500، والفضة تتقدم في هيكل أسي (exponential) حاد، بينما ارتد النفط الخام نحو مستوى 60 وسط ارتفاع الطلب على التحوط، وتختبر مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مع فقدان ملحوظ للزخم. وحتى الدولار الأمريكي، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يضعف وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة، يظل ثابتاً مع استمراره في استمداد الدعم من الطلب على الملاذات الآمنة. والنتيجة هي سوق أصبحت فيها التقلبات هيكلية.