أسواق رأس المال العراقية تواصل صعودها بثقة واستقرار

انخفض مؤشر سوق ربيع للأوراق المالية العراقية بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من عام 2025، انعكاسًا للتوترات الإقليمية والتعديلات المتعلقة بتوزيعات الأرباح. ومع ذلك، تفوق المؤشر على مؤشر تاسي السعودي (-7.2%) ومؤشر البحرين (BHBX) (2.1%)، بينما تأخر عن مؤشر بورصة الكويت (+17.2%)، ومؤشر سوق دبي المالي (+10.6%)، ومؤشر EGX30 المصري (+10.5%).
وزّعت نصف شركات مؤشر RSISX أرباحًا في النصف الأول، مما ضغط على أسعار أسهمها هبوطًا. وكان لمصرف بغداد التأثير الأكبر، حيث قدّم عائدًا على الأرباح بنسبة 13.4%. تلته آسياسيل بنسبة 11.5%، إلى جانب العراقية لإنتاج البذور (8.9%)، والمصرف الأهلي العراقي (4.9%)، وفندق المنصور (0.4%). وساهمت زيادات أسعار أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور في تعويض الانخفاض الأوسع جزئيًا.
وارتفع مؤشر العائد الإجمالي RSISX، الذي يعكس الأداء باستثناء تأثير توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال، بنسبة 5.9% خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد القوة الكامنة لأساسيات السوق.
علّقت أيسيغول أوزغي أوزغور، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الأبحاث في شركة ربيع للأوراق المالية، قائلةً: "أظهر النصف الأول من العام عمق السوق ومرونته. وبينما عكست الأرقام الرئيسية آثار توزيعات الأرباح، لا تزال صورة المستثمرين إيجابية، مدعومةً بعوائد مرتفعة، وتحسن حوكمة الشركات، وإطار عمل مؤسسي ناضج. ولا نزال نرى قيمةً جاذبةً في القطاعات التي تتكيف جيدًا مع زخم الإصلاحات".
بالإضافة إلى الشركات المدرجة في المؤشر، وزّعت خمس شركات غير مدرجة أرباحًا خلال الفترة. سجّل بنك كردستان الدولي أعلى عائد بنسبة 25.0%، يليه بنك التنمية الدولي (12.5%)، ثم شركة الخاتم للاتصالات (5.7%)، ثم شركة المنتجات الزراعية العراقية (0.7%)، ثم شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي (0.4%).
انخفض إجمالي حجم التداول في بورصة العراق للأوراق المالية بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 150.9 مليون دولار أمريكي في النصف الأول. وعند استبعاد المعاملات المتقاطعة، انخفض الانخفاض إلى 23%، ليبلغ حجم التداول المُعدَّل 117.7 مليون دولار أمريكي.
هيمن قطاع البنوك على نشاط التداول بنسبة 70.1%، تلاه قطاع الصناعة (12.4%)، ثم الاتصالات (9.4%)، ثم الزراعة (3.6%)، ثم الخدمات (2.4%)، ثم الفنادق والسياحة (2.1%). في المقابل، بلغ إجمالي حجم التداول في سوق الأوراق المالية خارج البورصة (OTC)، الذي بدأ نشاطه في سبتمبر 2024 ويضم الآن 11 شركة مدرجة، 749,500 دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام.
في المجمل، سجلت 22 شركة مدرجة مكاسب في أسعار أسهمها خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أسهم 14 شركة منها بأكثر من 10%. وتصدرت شركة الأهلية للإنتاج الزراعي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 120%، تلتها شركة الأمين للتأمين (41.3%)، ثم بنك كردستان الإسلامي (35.3%).
دعمت مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من عام 2025 تفاؤل السوق على المدى الطويل. أطلق العراق خطته الوطنية للتنمية (2024-2028) ووقع اتفاقيات ثنائية في مجال التجارة والبنية التحتية مع المملكة المتحدة. بالتوازي مع ذلك، اكتسبت الإصلاحات المصرفية وتسريع اعتماد الدفع الرقمي زخمًا. وتم الانتهاء من شراكات استراتيجية مع شركة بي بي لمشروع تطوير حقل نفطي بقيمة 25 مليار دولار، ومع فودافون لإطلاق مشغل اتصالات بتقنية الجيل الخامس.
في أبريل، انضم العراق إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي، وطبّق متطلبات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتزامنت قمة جامعة الدول العربية، التي استضافتها بغداد في مايو، مع إطلاق أول استراتيجية وطنية للشمول المالي في العراق، واتفاقية استثمار بقيمة 848 مليون دولار في قطاعي النفط والبتروكيماويات. وفي يونيو، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لمبادرة وطنية لتحديث السكك الحديدية، بينما توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1% في عام 2025، وهو من أعلى التوقعات في المنطقة.