أسواق رأس المال العراقية تواصل صعودها بثقة واستقرار

في أبريل، انضم العراق إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي، وطبّق متطلبات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتزامنت قمة جامعة الدول العربية، التي استضافتها بغداد في مايو، مع إطلاق أول استراتيجية وطنية للشمول المالي في العراق، واتفاقية استثمار بقيمة 848 مليون دولار في قطاعي النفط والبتروكيماويات. وفي يونيو، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لمبادرة وطنية لتحديث السكك الحديدية، بينما توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1% في عام 2025، وهو من أعلى التوقعات في المنطقة.