أسواق الذهب في الإمارات تترقب تقلبات "النفط والفيدرالي"

تم تداول الذهب الفوري حول 5160-5170 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، مرتفعًا بشكل متواضع بعد انخفاضه إلى أقل من 5100 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أعاد المستثمرون تقييم مخاطر التضخم الناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والتوقعات المتغيرة لأسعار الفائدة الأمريكية.