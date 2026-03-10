أسواق الذهب في الإمارات تترقب تقلبات "النفط والفيدرالي"

دخل الارتفاع التاريخي للذهب مرحلة جديدة متقلبة مع تضافر ارتفاع أسعار النفط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية لإعادة تشكيل الأسواق المالية العالمية.
ومع ذلك، يقول المحللون إن التراجع الأخير في أسعار السبائك قد لا يمثل نهاية الارتفاع، بل مرحلة توطيد في ما يظل أحد أقوى أسواق الذهب الصاعدة في التاريخ الحديث.
تم تداول الذهب الفوري حول 5160-5170 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، مرتفعًا بشكل متواضع بعد انخفاضه إلى أقل من 5100 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أعاد المستثمرون تقييم مخاطر التضخم الناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والتوقعات المتغيرة لأسعار الفائدة الأمريكية.
في الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر مراكز تداول السبائك المادية في العالم، ارتفعت أسعار الذهب بالتجزئة أيضًا. ارتفع سعر الذهب إلى 609.75 درهم للجرام يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 606.76 درهم في اليوم السابق، بينما وصلت الأسعار إلى 7,111.98 درهم للتولة، وفقًا لبيانات السوق التي جمعتها FXStreet.
يأتي هذا التقلب بعد ارتفاع مذهل شهد صعود الذهب من حوالي 2600 دولار للأوقية قبل عام إلى أكثر من 5500 دولار في ذروته في وقت سابق من هذا العام، حيث سعى المستثمرون في جميع أنحاء العالم للحماية من الصدمات الجيوسياسية والتضخم وتقلبات العملات.
لكن المشهد الاقتصادي الكلي العالمي يتغير مرة أخرى، ويقع المعدن الثمين الآن عند تقاطع عدة قوى قوية تشكل الاقتصاد العالمي.
المحفز الأكثر إلحاحًا هو الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الذي أثارته تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. أدت التوترات العسكرية التي تشمل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى إثارة مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة من منطقة الخليج.
في قلب هذه المخاوف يقع مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين إيران وعمان الذي يتدفق عبره حوالي 20 بالمائة من إمدادات النفط العالمية. أي تعطيل لحركة ناقلات النفط عبر المضيق يمكن أن يرفع أسعار الطاقة بشكل حاد ويعيد إشعال ضغوط التضخم العالمية.
بدأت أسواق النفط بالفعل في تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية مع تصاعد الصراع، مما يغذي المخاوف من أن يؤدي اضطراب طويل الأمد إلى تداعيات على الاقتصاد العالمي.
لقد أدت أسعار الطاقة المتزايدة إلى تعقيد التوقعات بالنسبة للبنوك المركزية — وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال إحياء مخاوف التضخم المستمر.
قالت رانيا غول، كبيرة محللي السوق في XS.com، إن ارتفاع أسعار النفط يعيد تشكيل التوقعات لمسار السياسة النقدية الأمريكية.
وأضافت: “تنتشر أسعار النفط المرتفعة في جميع أنحاء الاقتصاد وتعزز توقعات التضخم.” وأضافت: “إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.”
وقد دفع هذا الاحتمال عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع وعزز الدولار الأمريكي، وهما قوتان تؤثران تقليديًا على أسعار الذهب. ولأن الذهب يتم تسعيره بالدولار، فإن الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة للمستثمرين الدوليين، مما يؤدي غالبًا إلى تراجع الطلب العالمي.
تركز الأسواق الآن بشكل وثيق على اجتماع السياسة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 مارس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة ثابتة بينما يقومون بتقييم توقعات التضخم والتأثير الاقتصادي الأوسع للتوترات الجيوسياسية.
على الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل، يقول المحللون إن المحركات الهيكلية وراء ارتفاع الذهب لا تزال سليمة بقوة.
تاريخيًا، ازدهر الذهب خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي وعدم اليقين المالي. وتستمر البيئة العالمية الحالية - التي تتسم بالحروب والتوترات التجارية وتحول التحالفات الاقتصادية - في تعزيز جاذبية المعدن كملاذ آمن.
برزت البنوك المركزية كواحدة من أقوى ركائز سوق الذهب. فقد دأبت الحكومات حول العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب كجزء من جهد أوسع لتنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي وتعزيز احتياطياتها المالية.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية ما يقرب من 230 طنًا من الذهب في الربع الرابع من عام 2025، مما يوسع موجة الشراء التي استمرت لعدة سنوات والتي أصبحت واحدة من أقوى المحركات الهيكلية للطلب.
كما يزيد المستثمرون المؤسسيون من تعرضهم للذهب. فقد اجتذبت الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالذهب تدفقات كبيرة حيث يسعى المستثمرون للحماية من الصدمات الجيوسياسية وتقلبات العملات واضطرابات سوق الأسهم.
لا تزال البنوك الاستثمارية الكبرى متفائلة بشكل عام بشأن التوقعات طويلة الأجل للذهب. ويعتقد بعض المحللين أن المعدن يمكن أن يرتفع نحو 6000 دولار للأوقية أو أعلى في السنوات القادمة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية واستمر طلب البنوك المركزية عند المستويات الحالية.
قال هيرين تشاندريا، المدير الإداري في Monetary Metals، إنه يجب النظر إلى التراجع الأخير في سياق المكاسب الاستثنائية للسوق.
وقال: “عندما ترتفع الأسواق بهذه القوة، فإن التصحيحات الدورية لا مفر منها.” وأضاف: “ولكن عندما تظل المحركات الأساسية - الجغرافيا السياسية ومخاطر التضخم وطلب البنوك المركزية - سليمة، فإن هذه التصحيحات غالبًا ما تجتذب مشترين جددًا.”
تشير المؤشرات الفنية أيضًا إلى أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل للذهب لا يزال ثابتًا بقوة. وتستمر الأسعار في التداول فوق مستويات الدعم الرئيسية، بما في ذلك المتوسطات المتحركة الرئيسية التي يراقبها المستثمرون المؤسسيون على نطاق واسع.
بالنسبة للأسواق في منطقة الخليج، أصبح التفاعل بين النفط والذهب ذا أهمية خاصة.
لطالما كانت دبي واحدة من أهم مراكز تجارة الذهب في العالم’، حيث تعمل كجسر بين المنتجين في إفريقيا وآسيا الوسطى والمستهلكين في الهند والصين. ولذلك، فإن أي تحولات كبيرة في الطلب العالمي على السبائك تنعكس بسرعة في أسواق الذهب الصاخبة وأسواق التجارة بالجملة في الإمارة.
في الوقت نفسه، لا تزال الثروات الاقتصادية للمنطقة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط. يمكن أن يؤدي صدمة طاقة مستمرة إلى تعزيز إيرادات حكومات الخليج مع تغذية التضخم العالمي في وقت واحد - وهي ديناميكية تعزز تاريخياً الطلب على الذهب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتنقلون في عالم يزداد غموضًا، يقول المحللون إن التقلبات من المرجح أن تظل سمة مميزة لسوق الذهب في الأشهر المقبلة.
ستؤدي تقلبات أسعار النفط وبيانات التضخم وإشارات من الاحتياطي الفيدرالي إلى تقلبات قصيرة الأجل، بينما يمكن أن تؤدي التطورات الجيوسياسية إلى ارتفاعات مفاجئة في الطلب على الملاذات الآمنة.
يعتقد العديد من الاستراتيجيين أن أي تراجع أعمق نحو مستوى 5000 دولار يمكن أن يمثل نقطة دخول جذابة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون للحماية من التضخم وتقلبات العملات والصدمات الجيوسياسية.
بهذا المعنى، قد لا تشير الهدنة الأخيرة في ارتفاع الذهب’ إلى نقطة تحول - بل إلى فترة راحة فيما لا يزال العديد من المحللين يرونه كسوق صاعد هيكلي قوي مدفوع بالغموض العالمي وتوازن الاقتصاد العالمي المتغير.