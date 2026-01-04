أسواق الخليج 2025..دبي تتألق وأبوظبي تتعافى

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي عام 2025 كثالث أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع بنسبة 17.2 في المئة ليغلق عند 6,047.1 نقطة، وبينما سجل هذا المكسب التقدم السنوي الخامس للمؤشر على التوالي، فقد كان أيضاً ثالث أكبر زيادة سنوية خلال السنوات الأربع الماضية، مما يشير إلى اتجاه صعودي ناضج ولكنه لا يزال مرناً. وأنهت خمسة من قطاعات البورصة الثمانية العام على ارتفاع، بقيادة قطاع المواد الذي قفز بنسبة 29.9 في المئة، يليه عن كثب قطاعا خدمات الاتصالات والصناعة بارتفاع بلغ 29.5 في المئة و28.1 في المئة على التوالي. في المقابل، ضغط قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية على الأداء، متراجعاً بنسبة 24 في المئة، مما يؤكد تباين الزخم القطاعي تحت المكاسب الإجمالية المعلنة.