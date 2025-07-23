أسواق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تصنع قصة نجاح استثمارية فريدة بالإمارات

تشهد أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تحولاً كبيرًا، حيث أصبحت الأسهم المتوافقة مع الشريعة محور اهتمام في أسواق الأسهم الإماراتية، مما جعلها التجارة الأكثر رواجًا خلال العام الجاري 2025.

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بما يزيد على 27% في عام 2024، وواصل المكاسب محققًا ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 18% حتى تاريخه في 2025، ويشمل هذا الارتفاع قطاعات المالية، والعقارات، بالإضافة إلى شركات البنية التحتية المدرجة حديثًا، مع بروز واضح لأسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بين المقومات الأكبر أداءً.

يُرجع محللون مثل جوش جيلبرت من eToro هذا الزخم إلى تزايد طلب المستثمرين الإقليميين والدوليين على فرص النمو المرتبطة بالأصول التي تلبي مبادئ الاستثمار الأخلاقي. حيث قال: "أسهم الشريعة في الإمارات أصبحت جاذبة للعديد من المستثمرين الباحثين عن دمج العوائد المالية مع مبادئ الاستثمار المسؤول".

من أبرز الأسماء التي حققت أداءً ملحوظًا شركة "سالك" المشغلة الحصرية لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إذ شهدت أسهمها ارتفاعًا يقدر بنحو 80% خلال 12 شهراً شاملة توزيعات الأرباح. وشركة "باركين" المشغلة لمواقف السيارات العامة في دبي التي نمت أسهمها أكثر من 200% منذ طرحها للاكتتاب العام، مستفيدة من نموذج إيرادات مستقر ومُدافع.

في القطاع المالي، لعب بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) دورًا محوريًا، حيث سجل ارتفاعات تجاوزت 98% خلال العام الماضي، مدعومًا بعمليات التحول الرقمي وزيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية. كما نما سهم "أملك للتمويل" بشكل ملحوظ متجاوزًا الضعف بسبب انتعاش سوق العقارات في دبي.

أما في مجال العقارات، فقد برزت "يونين بروبيرتيز" كواحدة من أسرع الأسهم نموًا في 2025 مع ارتفاع أكثر من 100% منذ بداية العام، مستفيدة من إعادة الهيكلة الناجحة ودورة صعود العقارات.

ترتبط هذه النجاحات بثقة متجددة لدى المستثمرين في الأسهم الإماراتية، تدعمها أُسس اقتصاد كلي قوية تشمل توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2025 و5.4% في 2026. كما ساهم طرح شركات بارزة في السوق مثل "باركين" في تعزيز المشاركة وتحفيز فرص استثمارية جديدة.

تتوفر اليوم في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية مجموعة متينة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة التي تضم نسبة كبيرة من الشركات المدرجة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز إسلامي مالي عالمي يجذب رؤوس الأموال من المستثمرين التقليديين والإسلاميين على حد سواء، الباحثين عن فرص في قصة نمو ديناميكية بالمنطقة.

تجمع الأسهم الإماراتية، وخاصة المتوافقة مع الشريعة، بين عوائد تتجاوز الأسواق، وأُسس متينة، وجاذبية أخلاقية، ما يجعلها وجهة استثمارية متزايدة التفضيل على المستويين الإقليمي والعالمي. ومع استمرار الإمارات في تنويع اقتصادها وجلب المزيد من الشركات إلى أسواق المال، من المتوقع أن يتعمق اهتمام المستثمرين بهذه الأدوات بشكل أكبر، وفقًا لمحللين.

نبذة عن بعض الشركات المتوافقة مع الشريعة البارزة في الإمارات:

بنك دبي الإسلامي (DIB): أول بنك إسلامي كامل الخدمات في الإمارات مع أصول تجاوزت 94 مليار دولار في 2024، يتميز بحضور قوي في المنتجات التمويلية الإسلامية المختلفة والتحول الرقمي.

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): من أكبر البنوك الإسلامية يحقق نمواً قوياً في الأرباح ويعد وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن أخلاقيات المالية الإسلامية.

بنك الشارقة الإسلامي (SIB): يتحلى بإدارة المحافظ المحافظة وتقديم خدمات مصرفية تمتثل للشريعة بشكل كامل.

بوروج (Borouge): شركة رائدة في الصناعات البتروكيماوية، اجتازت تدقيقات الشرعية، وتتميز بتركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية.

أمريكانا للتموين (Americana Restaurants): تدير آلاف المطاعم في عدة دول تعمل وفق معايير الحلال، مما يجعلها أحد أبرز شركات الخدمات الاستهلاكية الإسلامية.

بفضل بيئة استثمارية مواتية من حيث العدالة الضريبية، والشفافية القانونية، وتوفر المنتجات المالية الإسلامية، تستمر الإمارات في بناء سوق أسهم متوافقة مع الشريعة متطورة ومتنوعة، ما يجعل 2025 عاماً بارزاً للمستثمرين الراغبين في الجمع بين العائد والمبادئ الأخلاقية في الاستثمار.