أسواق الأسهم الإماراتية تغلق على تراجع للأسبوع الثالث وسط ضغوط عالمية

مؤشر ADX العام يواصل الخسائر للأسبوع الثالث، حيث انخفض بنسبة 1.56 في المائة ليصل إلى 9,917.90، دون المستوى النفسي 10,000. أداء القطاعات عكس الاتجاهات العالمية: التكنولوجيا (-11.82 في المائة)، العقارات (-6.95 في المائة)، والرعاية الصحية (-4.06 في المائة) كانت من بين المتراجعين الرئيسيين، بينما كانت السلع الاستهلاكية (+1.77 في المائة) هي الوحيدة التي حققت مكاسب.