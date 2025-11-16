أسواق الأسهم الإماراتية تغلق على تراجع للأسبوع الثالث وسط ضغوط عالمية

أغلقت أسهم دبي وأبو ظبي الأسبوع الماضي على تراجع حذر، مما يشير إلى توقعات هشة مع استمرار تأثير المعنويات العالمية السائدة التي تنبئ بتجنب المخاطر على المؤشرات الإقليمية. ويتوقع المحللون حدوث "دمج" (Consolidation) في المدى القريب، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى صعود محدود ما لم تتحسن ظروف الاقتصاد الكلي.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في "سينشري فاينانشال": "على الرغم من قوة أرباح الشركات، تتبع أسواق الإمارات الضعف العالمي، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والمال والأعمال. يجب على المستثمرين الاستعداد للتقلبات حيث تحوم المؤشرات بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية."
سوق دبي المالي: الضغط مستمر رغم قوة الأرباح
انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة ١.٢٥٪ للأسبوع المنتهي في ١٤ نوفمبر، مغلقًا بالقرب من ٥٩٤٩، حيث اشتدت ضغوط البيع بعد تراجع الأسهم العالمية. سحبت الأسهم الثقيلة مثل بنك الإمارات دبي الوطني (-٧.٩١٪)، وطالبات القابضة (-٨.٦٧٪)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (-١.٧٩٪) المؤشر للأسفل. قدمت المكاسب في إعمار العقارية (+١.٤٧٪) وإعمار للتطوير (+١.٠١٪) بعض الارتياح الجزئي.
من الناحية الأساسية، ظلت أرباح الشركات قوية. سجلت ديوا إيرادات قياسية لتسعة أشهر بلغت ٢٤.٩ مليار درهم (+٥.٩٪ على أساس سنوي) وصافي ربح بلغ ٦.٨ مليار درهم (+٢٤.٨٪ على أساس سنوي)، بينما أبلغت سالك عن زيادة في الإيرادات بنسبة ٣٨.٦٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢.٢٨ مليار درهم، مما يبرز مرونة في عمليات المرافق والرسوم.
على مستوى القطاعات، كان أداء السلع الاستهلاكية التقديرية (-٦.٨٩٪) والمالية (-٢.٥١٪) ضعيفًا، بينما خالفت المواد (+١.٤٦٪) والعقارات (+٠.٩٥٪) الاتجاه.
من الناحية الفنية، اخترق المؤشر المتوسطات المتحركة لـ ٥٠ و١٠٠ يوم، مع انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون ٥٠، مما يشير إلى ضعف الزخم. يقول الخبراء إن الدعم يُرى بالقرب من ٥٩٠٥، بينما يبقى المقاومة محدودة حول ٦٠٠٠.
سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): الانخفاض الأسبوعي الثالث
مؤشر ADX العام يواصل الخسائر للأسبوع الثالث، حيث انخفض بنسبة 1.56 في المائة ليصل إلى 9,917.90، دون المستوى النفسي 10,000. أداء القطاعات عكس الاتجاهات العالمية: التكنولوجيا (-11.82 في المائة)، العقارات (-6.95 في المائة)، والرعاية الصحية (-4.06 في المائة) كانت من بين المتراجعين الرئيسيين، بينما كانت السلع الاستهلاكية (+1.77 في المائة) هي الوحيدة التي حققت مكاسب.
قدمت تحديثات الأرباح إشارات متباينة. أعلنت أدنوك للغاز عن إيرادات ربع سنوية بلغت 5.93 مليار دولار وأرباح صافية قياسية بلغت 1.34 مليار دولار، بينما سجلت لولو للتجزئة نمواً مستقراً بإيرادات بلغت 1.89 مليار دولار في الربع الثالث.
من الناحية الفنية، انخفض مؤشر ADX دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 و100 يوم، مع الدعم التالي عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بالقرب من 9,818، والمقاومة حول 10,050.
التوقعات: التماسك في المستقبل
مع عدم وجود إعلانات أرباح رئيسية مجدولة هذا الأسبوع واستمرار المعنويات العالمية الحذرة، يتوقع المحللون أن تتداول أسواق الإمارات ضمن نطاق محدد. وأشار فاليشا إلى أن "الارتفاعات قصيرة المدى قد تواجه مقاومة ما لم تتحسن شهية المخاطرة العالمية"، مضيفًا أن الشراء الانتقائي في القطاعات الدفاعية قد يوفر استقرارًا نسبيًا.