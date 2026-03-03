أسهم الإمارات تنجو من "فخ" التراجع الخليجي وتحصد مكاسب فبراير

حققت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب ثابتة في فبراير حتى مع تراجع معظم البورصات الخليجية وسط التوترات الجيوسياسية وتراجع المعنويات في جميع أنحاء المنطقة. ووفقًا لتقرير كامكو إنفست الشهري لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي – فبراير 2026، عززت كل من أبوظبي ودبي أداءهما الإيجابي منذ بداية العام، وبرزتا كجيوب مرنة في مشهد دول مجلس التعاون الخليجي المتراجع.
ويشير التقرير إلى أنه بينما انخفض مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع بنسبة 2.5 في المائة، متأثرًا بانخفاضات حادة في المملكة العربية السعودية وقطر، “ارتفعت مؤشرات دبي وأبوظبي بنسبة 7.5 في المائة و 4.6 في المائة منذ بداية العام، على التوالي”.
أبوظبي: الشهر الثالث على التوالي من المكاسب
ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية العام بنسبة 1.7 في المائة في فبراير، مسجلاً زيادته الشهرية الثالثة على التوالي ومعززًا مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.6 في المائة. وكان الأداء القطاعي “إيجابيًا بشكل معتدل، حيث سجلت ستة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية... مكاسب”.
قادت أسهم السلع الاستهلاكية الكمالية الارتفاع، حيث صعدت بنسبة 13 في المائة، مدعومة بـ “مكاسب في أسعار الأسهم في سبع من أصل تسع شركات مكونة،” مع تقدم فنادق أبوظبي الوطنية بنسبة 19 في المائة. كما سجل قطاع العقارات قفزة قوية بنسبة 12.2 في المائة، مع ارتفاع جميع مكونات القطاع؛ وارتفعت مجموعة آرام بنسبة 17 في المائة.
كان قطاع الرعاية الصحية الأضعف أداءً، حيث انخفض بنسبة 4.1 في المائة.
تعزز نشاط التداول بشكل ملحوظ. ارتفعت أحجام الأسهم بنسبة 16.6 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 6.4 مليار، بينما ارتفعت القيم المتداولة بنسبة 14.3 في المائة لتصل إلى 29.1 مليار درهم. وكانت أدنوك للغاز السهم الأكثر نشاطًا من حيث الحجم، حيث تم تداول 0.82 مليار سهم.
دبي: العقارات والاتصالات تقود المكاسب
حقق مؤشر سوق دبي المالي العام في دبي مكاسب شهرية بنسبة 1.1 في المائة – وهو الشهر الإيجابي الثالث على التوالي – ليغلق عند 6,503.5 نقطة. ويسلط التقرير الضوء على أن الأداء كان “مدفوعًا بمكاسب قوية في قطاع العقارات (+8.3 في المائة) والاتصالات (+6.3 في المائة)،” وهما اثنان من القطاعات ذات الوزن الأكبر في السوق.
برز مطورو العقارات، حيث ارتفعت شركة المزایا للتطوير بنسبة 15.4 في المائة وشركة إعمار للتطوير بنسبة 12.5 في المائة.
لكن أسهم البنوك أثرت على السوق. انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.2 في المائة، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة “14.1 في المائة،” مما حد من مكاسب المؤشر الأوسع.
كان التداول أكثر نشاطاً مما كان عليه في يناير: قفز حجم السوق بنسبة 16.4 في المائة ليصل إلى 5.2 مليار سهم، وارتفعت قيمة التداول بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 19.6 مليار درهم. وتصدرت إعمار العقارية قيمة التداول بـ 6.8 مليار درهم.
الإمارات تتألق في المقارنة الإقليمية
مع كون عُمان هي المتفوقة الوحيدة في الخليج، مسجلة ارتفاعاً شهرياً ملفتاً بنسبة 16.8 في المائة، فإن مكاسب الإمارات العربية المتحدة’ المستقرة نسبياً تعزز مكانتها كملاذ إقليمي آمن وسط التقلبات في أماكن أخرى.
على خلفية المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي “أدت إلى انخفاض الأسواق في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.9 في المائة،” يؤكد أداء الإمارات العربية المتحدة’ على تعزيز ثقة المستثمرين في مشهدها الاقتصادي المتنوع.