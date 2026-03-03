أسهم الإمارات تنجو من "فخ" التراجع الخليجي وتحصد مكاسب فبراير

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية العام بنسبة 1.7 في المائة في فبراير، مسجلاً زيادته الشهرية الثالثة على التوالي ومعززًا مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.6 في المائة. وكان الأداء القطاعي “إيجابيًا بشكل معتدل، حيث سجلت ستة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية... مكاسب”.